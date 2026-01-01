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*DAVID ELLEFSON в первом подкасте METAL HALL OF FAME 32
*SID WILSON уволен из SLIPKNOT 31
*Видео с выступления SCORPIONS 31
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*Гитарист TESLA: «Если смотреть исключительно с точки зрения ... 27
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*DAVID ELLEFSON в первом подкасте METAL HALL OF FAME 32
*SID WILSON уволен из SLIPKNOT 31
*Видео с выступления SCORPIONS 31
*NORTHER возвращаются! 27
*Гитарист TESLA: «Если смотреть исключительно с точки зрения ... 27
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Hizaki

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|||| сегодня

Новое видео JUPITER



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«ENDLESS SKY», новое видео JUPITER, доступно для просмотра. Этот трек взят из нового альбома «The Pantheon ~Age of Heroes~», релиз которого намечен на 26 августа:

01.ENDLESS SKY
02.Burn through fate
03.CALL
04.My Enemy
05.Breath of Heaven
06.Warrior of Liberation
07.Scorched Earth
08.Last Ambrosia
09.Guardianʼ s Requiem
10.Ecliptic
11.Age of Heroes




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