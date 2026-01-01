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*Видео с выступления SCORPIONS 34
*SID WILSON уволен из SLIPKNOT 32
*DAVID ELLEFSON в первом подкасте METAL HALL OF FAME 32
*Гитарист TESLA: «Если смотреть исключительно с точки зрения ... 28
*NORTHER возвращаются! 27
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*Видео с выступления SCORPIONS 34
*SID WILSON уволен из SLIPKNOT 32
*DAVID ELLEFSON в первом подкасте METAL HALL OF FAME 32
*Гитарист TESLA: «Если смотреть исключительно с точки зрения ... 28
*NORTHER возвращаются! 27
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Valkyrie’s Fire

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|||| сегодня

Новое видео VALKYRIE'S FIRE



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Cascade, новое видео VALKYRIE’S FIRE, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома 'Out of Darkness', релиз которого намечен на 18 сентября.




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