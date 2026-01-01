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Новости
*SID WILSON уволен из SLIPKNOT 38
*Видео с выступления SCORPIONS 35
*DAVID ELLEFSON в первом подкасте METAL HALL OF FAME 32
*Гитарист TESLA: «Если смотреть исключительно с точки зрения ... 28
*NORTHER возвращаются! 27
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*SID WILSON уволен из SLIPKNOT 38
*Видео с выступления SCORPIONS 35
*DAVID ELLEFSON в первом подкасте METAL HALL OF FAME 32
*Гитарист TESLA: «Если смотреть исключительно с точки зрения ... 28
*NORTHER возвращаются! 27
[= ||| все новости группы



*

Lucifer

*



6 авг 2026 : 		 Профессиональное видео с выступления LUCIFER

31 окт 2024 : 		 Кавер-версия LEONARD COHEN от LUCIFER

23 янв 2024 : 		 Вокалистка LUCIFER: «Мы не будем менять название в угоду церковным фанатикам»

5 янв 2024 : 		 Новое видео LUCIFER

7 дек 2023 : 		 Новое видео LUCIFER

26 окт 2023 : 		 Новое видео LUCIFER

17 май 2023 : 		 Новое видео LUCIFER

14 июл 2022 : 		 LUCIFER на Nuclear Blast Records

25 апр 2022 : 		 Новое видео LUCIFER

8 окт 2021 : 		 Новое видео LUCIFER

30 авг 2021 : 		 Новое видео LUCIFER

20 авг 2021 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома LUCIFER

30 июл 2021 : 		 Видео с текстом от LUCIFER

6 июн 2021 : 		 Новая песня LUCIFER

14 май 2021 : 		 Вокалистка BLUES PILLS на новом сингле LUCIFER

28 фев 2021 : 		 Кавер-версия DUST от LUCIFER

30 авг 2020 : 		 Кавер-версия TOM WAITS от LUCIFER

30 мар 2020 : 		 Рассказ об альбоме LUCIFER

15 мар 2020 : 		 Новое видео LUCIFER

21 фев 2020 : 		 Новое видео LUCIFER

27 янв 2020 : 		 Новый сингл LUCIFER

27 ноя 2019 : 		 Вокалистка LUCIFER: «Ненавижу, когда нас называют стоунером!»

25 ноя 2019 : 		 Новый альбом LUCIFER выйдет весной

31 янв 2019 : 		 Видео полного выступления LUCIFER

7 дек 2018 : 		 Акустика от LUCIFER

29 сен 2018 : 		 Кавер-версия SCORPIONS от LUCIFER
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Профессиональное видео с выступления LUCIFER



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Профессиональное видео с выступления LUCIFER, которое состоялось в рамках Rock Hard Festival 2026. доступно для просмотра




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