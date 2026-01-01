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*SID WILSON уволен из SLIPKNOT 42
*Видео с выступления SCORPIONS 35
*Гитарист TESLA: «Если смотреть исключительно с точки зрения ... 28
*NORTHER возвращаются! 27
*Новое видео PRONG 21
[= ||| все новости группы



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Ghøstkid

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|||| сегодня

Новое видео GHØSTKID



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Ivory, новое видео GHØSTKID, доступно для просмотра. Этот трек взят из нового альбома “FOLLOW THE WHITE RABBIT”, выход которого намечен на второе октября на Century Media Records.




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