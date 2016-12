сегодня



THE HAUNTED продолжат сотрудничество с CENTURY MEDIA RECORDS Шведские металлисты THE HAUNTED продлили свой контракт с Century Media Records на выпуск альбомов по всему миру.



Комментарии участников группы: «Мы с радостью сообщаем, что THE HAUNTED снова подписали контракт с Century Media Records, ожидайте новый альбом в 2017 году. В данный момент ведётся подготовительная работа, а материал, который у нас уже есть, звучит очень тяжело и с изрядной долей трэша».







