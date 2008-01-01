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*The Haunted*



27 авг 2017 : 		 Обучающее видео от THE HAUNTED

18 авг 2017 : 		 Новое видео THE HAUNTED

15 авг 2017 : 		 Рассказ о новом альбоме THE HAUNTED

21 июл 2017 : 		 Новое видео THE HAUNTED

23 июн 2017 : 		 Новое видео THE HAUNTED

10 май 2017 : 		 Новый альбом THE HAUNTED выйдет летом

17 фев 2017 : 		 THE HAUNTED начнут запись весной

22 дек 2016 : 		 THE HAUNTED продолжат сотрудничество с CENTURY MEDIA RECORDS

18 авг 2016 : 		 Гитарист THE HAUNTED почтил память гитариста PANTERA

13 июл 2016 : 		 THE HAUNTED планируют запись

30 май 2016 : 		 Видео с выступления THE HAUNTED

15 мар 2016 : 		 THE HAUNTED работают над новым материалом

9 мар 2016 : 		 Гитарист THE HAUNTED о Дональде Трампе

10 фев 2016 : 		 THE HAUNTED продолжают работу над новым альбомом

31 янв 2016 : 		 Дебют THE HAUNTED выйдет на виниле

14 авг 2015 : 		 Новое видео THE HAUNTED

9 май 2015 : 		 Новый альбом THE HAUNTED выйдет в этом году

25 янв 2015 : 		 Видео с прохождением от THE HAUNTED

19 сен 2014 : 		 Новое видео THE HAUNTED

3 сен 2014 : 		 Новый альбом THE HAUNTED доступен для прослушивания

25 авг 2014 : 		 Новое видео THE HAUNTED

9 авг 2014 : 		 Новая песня THE HAUNTED

10 июл 2014 : 		 Новая песня THE HAUNTED

2 июл 2014 : 		 Детали нового альбома THE HAUNTED

20 май 2014 : 		 Видео с выступления THE HAUNTED

5 фев 2014 : 		 Новое видео THE HAUNTED

4 фев 2014 : 		 Новый состав THE HAUNTED дебютировал на сцене

21 янв 2014 : 		 Новая песня THE HAUNTED

9 янв 2014 : 		 THE HAUNTED выпустят сингл

28 авг 2013 : 		 Бывший гитарист THE HAUNTED выпустит альбом в ноябре

20 авг 2013 : 		 Гитарное видео THE HAUNTED

9 авг 2013 : 		 Гитарное видео THE HAUNTED

27 июн 2013 : 		 THE HAUNTED представили новый состав

26 июн 2013 : 		 THE HAUNTED готовы объявить новый состав

20 мар 2013 : 		 Бывший гитарист THE HAUNTED продолжает работу над альбомом

15 янв 2013 : 		 Название альбома бывшего гитариста THE HAUNTED

28 окт 2012 : 		 Бывший гитарист THE HAUNTED работает над сольным проектом

17 окт 2012 : 		 THE HAUNTED покинул гитарист

17 окт 2012 : 		 Из THE HAUNTED ушёл барабанщик

16 авг 2012 : 		 PETER DOLVING о своем видении истории THE HAUNTED

14 авг 2012 : 		 PETER DOLVING об уходе из THE HAUNTED

24 мар 2012 : 		 Бывший вокалист THE HAUNTED возобновил работу над O Project

1 мар 2012 : 		 THE HAUNTED начали поиск вокалиста

29 фев 2012 : 		 Из THE HAUNTED уходит вокалист

3 фев 2012 : 		 Ранее неопубликованное видео THE HAUNTED

8 дек 2011 : 		 Видео полного концерта THE HAUNTED

19 окт 2011 : 		 Новое видео THE HAUNTED

19 май 2011 : 		 THE HAUNTED получили грант

9 май 2011 : 		 Вокалист THE HAUNTED выпустил первый роман

7 мар 2011 : 		 Переиздание ЕР вокалиста THE HAUNTED выйдет в марте

5 мар 2011 : 		 Трейлер нового альбома THE HAUNTED

25 фев 2011 : 		 Новая песня THE HAUNTED

22 фев 2011 : 		 Новая песня THE HAUNTED

28 янв 2011 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома THE HAUNTED

23 янв 2011 : 		 THE HAUNTED исполнили новый трек

30 дек 2010 : 		 Название нового альбома THE HAUNTED

23 окт 2010 : 		 THE HAUNTED завершили запись ударных

18 окт 2010 : 		 THE HAUNTED начинают работу в студии

25 май 2010 : 		 Превью с нового DVD THE HAUNTED

23 апр 2010 : 		 Концертная песня от THE HAUNTED

16 мар 2010 : 		 Детали нового концертного релиза THE HAUNTED

5 дек 2009 : 		 THE HAUNTED подписались на Century Media

18 сен 2009 : 		 У ударника THE HAUNTED обнаружен свиной грипп

12 авг 2009 : 		 Новый проект участников THE HAUNTED, BURST, Ex-KYUSS

24 фев 2009 : 		 Новое видео THE HAUNTED

13 янв 2009 : 		 Двойная компиляция от THE HAUNTED

17 дек 2008 : 		 THE HAUNTED сняли видео

5 ноя 2008 : 		 Фронтмен The HAUNTED о выборах президента США

17 сен 2008 : 		 Детали лимитированного издания нового альбома THE HAUNTED

12 сен 2008 : 		 THE HAUNTED: новый альбом целиком в сети

12 авг 2008 : 		 Обложка нового альбома THE HAUNTED

25 апр 2008 : 		 Подробности о новом альбоме THE HAUNTED

13 апр 2008 : 		 THE HAUNTED: новости из студии

7 апр 2008 : 		 THE HAUNTED: видео из студии

28 мар 2008 : 		 THE HAUNTED приступают к записи нового альбома

24 ноя 2007 : 		 Фронтмен THE HAUNTED запускает сайд-проект

14 ноя 2007 : 		 THE HAUNTED начинают работу над новым альбомом

8 ноя 2007 : 		 Переиздание альбома THE HAUNTED

4 окт 2007 : 		 THE HAUNTED: видео из России

23 сен 2007 : 		 Два раритетных видео от THE HAUNTED

12 июн 2007 : 		 THE HAUNTED приедут в Россию в сентябре

6 июн 2007 : 		 THE HAUNTED вернулись домой

8 апр 2007 : 		 Видео THE HAUNTED 'The Drowning' в сети

3 сен 2006 : 		 THE HAUNTED: Новый альбом готов

6 фев 2006 : 		 THE HAUNTED приступят к записи в мае

13 дек 2002 : 		 Треклист нового альбома THE HAUNTED

5 дек 2002 : 		 THE HAUNTED: новые MP3

10 ноя 2002 : 		 Гитарист ARCH ENEMY сыграет на новом альбоме THE HAUNTED

16 сен 2002 : 		 THE HAUNTED в студии

22 июн 2002 : 		 The Haunted - новый/старый гитарист.

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|||| 27 авг 2017

Обучающее видео от THE HAUNTED

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THE HAUNTED опубликовали видео, в котором исполнили “Preachers Of Death” из нового альбома "Strength In Numbers".

THE HAUNTED Launch Guitar Playthrough Video For вЂњPreachers Of DeathвЂќ; Strength In Numbers Album Out Now





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