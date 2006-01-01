W.A.S.P. перезапишут 'The Crimson Idol'

[phpBB Debug] PHP Warning: in file /usr/home/darkside/htdocs/darkside/_top.phtml on line 105: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /usr/home/darkside/htdocs/darkside/_top.phtml:100)
W.A.S.P. отметят 25-летие альбома "The Crimson Idol", перезаписав альбом и добавив к нему 50-минутный фильм об истории альбома. Кроме того, группа планирует исполнить материал этого альбома целиком в рамках тура "Re-Idolized: The 25th Anniversary Of The Crimson Idol" с тремя песнями, изначально планировавшимися к записи в ходе этой сессии. Шоу будут проходить в двух частях: первая целиком будет посвящена "The Crimson Idol", а вторая состоять из лучших треков команды. Список подтвержденных выступлений можно найти по этому адресу.
YuryAntyaskin3
Thunderhead
И это не говоря уж о том, что вся идея таким сет-листом уже раньше несколько раз реализовывалась.
Waсhturm
7th Sinner
По-моему, с катушек тут слетел не только Блэки.
Flaming
Показывает, что было бы с крутейшим альбомом Томми, если бы его делала шапка которая не по сеньке
Pekario
YuryAntyaskin3
Dimson1976
HELLECTOR
Перезаписывай, Блэки - я слушать один хуй не буду. Хочу тебя и дальше любить.
На концерт такой пойду. Только если там будут песни с 3-х последних тоже.
Wreck71
r2d2
HELLECTOR
Не неси эту ошибку восприятия через всю жизнь. Отдели шлюх от W.A.S.P.
and3223r
havahej
Все, кто считает The Crimson Idol говном, могут и дальше посасывать хуй.
r2d2
Voin of Valhalla
Артур Коури
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).