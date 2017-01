сегодня



W.A.S.P. перезапишут 'The Crimson Idol' W.A.S.P. отметят 25-летие альбома "The Crimson Idol", перезаписав альбом и добавив к нему 50-минутный фильм об истории альбома. Кроме того, группа планирует исполнить материал этого альбома целиком в рамках тура "Re-Idolized: The 25th Anniversary Of The Crimson Idol" с тремя песнями, изначально планировавшимися к записи в ходе этой сессии. Шоу будут проходить в двух частях: первая целиком будет посвящена "The Crimson Idol", а вторая состоять из лучших треков команды. Список подтвержденных выступлений можно найти по этому адресу.















