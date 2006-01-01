[phpBB Debug] PHP Warning: in file /usr/home/darkside/htdocs/darkside/_top.phtml on line 105: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /usr/home/darkside/htdocs/darkside/_top.phtml:100)
Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*RITCHIE BLACKMORE: «Если бы Дио был жив, я всё равно не позвал бы его ... [117]
*U.D.O.: «Тур DIRKSCHNEIDER может и продлиться» [43]
*TARJA о NIGHTWISH: «Не слежу за ними, мне это неинтересно» [23]
*MAX и IGOR CAVALERA о Трампе: «Это просто прикол» [22]
*Новый релиз DIMMU BORGIR выйдет весной [20]
[= ||| все новости группы



*W.A.S.P.*



23 янв 2017 : 		 W.A.S.P. перезапишут 'The Crimson Idol'

7 ноя 2015 : 		 Видео с текстом от W.A.S.P.

26 окт 2015 : 		 Видео с выступления W.A.S.P.

9 окт 2015 : 		 Видео с выступления W.A.S.P.

7 окт 2015 : 		 Рассказ о делюкс-издании W.A.S.P.

5 окт 2015 : 		 Видео с выступления W.A.S.P.

27 сен 2015 : 		 W.A.S.P. исполнили новый трек

16 сен 2015 : 		 Видео полного выступления W.A.S.P.

1 сен 2015 : 		 Видео с текстом от W.A.S.P.

14 авг 2015 : 		 Новая песня W.A.S.P.

20 июл 2015 : 		 W.A.S.P. нашли барабанщика

13 июл 2015 : 		 W.A.S.P. расстались с барабанщиком

10 июл 2015 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома W.A.S.P.

25 мар 2015 : 		 Новый альбом W.A.S.P. выйдет летом

2 июл 2014 : 		 Видео с выступления W.A.S.P.

9 июн 2014 : 		 W.A.S.P. выпустят новый альбом в 2015

15 май 2014 : 		 W.A.S.P. привезут в Россию свое юбилейное шоу

7 янв 2014 : 		 W.A.S.P. приедут в Россию в мае

31 май 2013 : 		 Лидер W.A.S.P. сломал ногу

6 ноя 2012 : 		 Лидер W.A.S.P. потерял брата

4 ноя 2012 : 		 Видео с выступления W.A.S.P.

9 окт 2012 : 		 Видео с выступления W.A.S.P.

23 сен 2012 : 		 W.A.S.P. открыли юбилейный тур

2 июл 2012 : 		 Юбилейные концерты W.A.S.P.

23 ноя 2011 : 		 W.A.S.P. в России в мае

22 сен 2011 : 		 W.A.S.P. планируют юбилейное турне в 2012

26 ноя 2010 : 		 Профессиональное видео с концерта W.A.S.P.

6 ноя 2010 : 		 Переиздания двух первых альбомов W.A.S.P.

18 окт 2010 : 		 На концерте W.A.S.P. откусили ухо

15 окт 2010 : 		 W.A.S.P. открыли европейское турне

5 авг 2010 : 		 Видео с выступления W.A.S.P.

25 фев 2010 : 		 Фронтмен W.A.S.P. назвал Обаму «главным торговцем автомобилями» и «мошенником»

13 янв 2010 : 		 Новое видео W.A.S.P.

4 ноя 2009 : 		 Детали трибьюта W.A.S.P.

18 сен 2009 : 		 Новая песня W.A.S.P.

16 сен 2009 : 		 Готовится трибьют группе W.A.S.P.

15 сен 2009 : 		 Аудиосемплы нового альбома W.A.S.P.

14 авг 2009 : 		 Новый альбом W.A.S.P. в октябре

19 фев 2009 : 		 Лидер W.A.S.P. продает дом в Малибу

31 мар 2008 : 		 W.A.S.P. планируют бокс-сет-антологию

23 окт 2007 : 		 W.A.S.P.: никаких фотокамер у зрителей

14 сен 2007 : 		 W.A.S.P. запишут DVD?

11 сен 2007 : 		 Последний альбом W.A.S.P. выйдет на виниле и дигипаке

4 мар 2007 : 		 Объявлена дата выхода нового альбома W.A.S.P.

17 окт 2006 : 		 Концертные видео W.A.S.P в сети

29 сен 2006 : 		 W.A.S.P. перенесли дату релиза нового альбома на январь

20 сен 2006 : 		 W.A.S.P. обнародовали обложку нового альбома

11 июл 2006 : 		 W.A.S.P. объяснили причину отмены европейского тура

21 май 2006 : 		 В W.A.S.P. вернулся гитарист Doug Blair

1 май 2006 : 		 Барабанщик VICIOUS RUMOURS присоеднился к W.A.S.P.

20 мар 2006 : 		 W.A.S.P. начнут запись нового альбома в апреле

17 фев 2006 : 		 Ударник STET HOWLAND ушел из W.A.S.P.

20 дек 2005 : 		 Гитарист W.A.S.P. работает над сольным проектом

| - |
|||| сегодня

W.A.S.P. перезапишут 'The Crimson Idol'

*
zoom
*
* *
W.A.S.P. отметят 25-летие альбома "The Crimson Idol", перезаписав альбом и добавив к нему 50-минутный фильм об истории альбома. Кроме того, группа планирует исполнить материал этого альбома целиком в рамках тура "Re-Idolized: The 25th Anniversary Of The Crimson Idol" с тремя песнями, изначально планировавшимися к записи в ходе этой сессии. Шоу будут проходить в двух частях: первая целиком будет посвящена "The Crimson Idol", а вторая состоять из лучших треков команды. Список подтвержденных выступлений можно найти по этому адресу.

W.A.S.P. To Release Re-Recorded Version Of 'The Crimson Idol', Embark On 'Re-Idolized' Tour



waspcrimsonidol25thannivtourposter




Like!+7Dislike!-8


КомментарииСкрыть/показать 17 )

YuryAntyaskin3
23 янв 2017, 18:45		Надо ли говорить, насколько это плохая идея?

Thunderhead
23 янв 2017, 18:51		Мистер Лоулесс понял, что незачем переигрывать старые темы и называть их новыми именами. Можно просто перезаписать старый альбом.
И это не говоря уж о том, что вся идея таким сет-листом уже раньше несколько раз реализовывалась.

Waсhturm
23 янв 2017, 19:02		Блэки на старости совсем с катушек слетел. Зачем это всё? Да и альбом говно.

7th Sinner
23 янв 2017, 19:30		"Да и альбом говно."

По-моему, с катушек тут слетел не только Блэки.

Flaming
23 янв 2017, 19:56		Да говно альбом, и глухому ясно.
Показывает, что было бы с крутейшим альбомом Томми, если бы его делала шапка которая не по сеньке

Pekario
23 янв 2017, 20:06		Классный альбом. Нет, с одной стороны почему бы и нет. Может быть свежее зазвучит всё, да и вообще. В конце концов пока новых идей нет, почему бы и не перезаписать классику. С другой стороны, конечно же нахер не упало всё это. Сильно сомневаюсь что свои же песни достойно вывезет по вокалу. Хотя, послушаем, там видно будет.

YuryAntyaskin3
23 янв 2017, 20:25		Альбом отличный.

Dimson1976
23 янв 2017, 20:32		Хорошо бы и к нам в Россию с этим туром заехали. Может быть хоть разок полноценный концерт WASP живьем удастся послушать. А то все по 11-12 песенок и харэ. А хотелось бы нормальное двухчасовое шоу. Тока есть сомнения, а Блэки готов к таким нагрузкам?)))

HELLECTOR
23 янв 2017, 20:51		Альбом - огонь.
Перезаписывай, Блэки - я слушать один хуй не буду. Хочу тебя и дальше любить.
На концерт такой пойду. Только если там будут песни с 3-х последних тоже.

Wreck71
23 янв 2017, 21:00		Хорошо если перезапишут полным составом, а не как в оригинале-Блэки все струны плюс драммер!

r2d2
23 янв 2017, 21:26		помню когда он вышел, я его не понял, слушали его телки, которые тащились от ганс энд роузес, я же тогда слушал кинг даймонда в запой, альбом посчитал хуйней полной, как и тех шкур, что давали через раз.

HELLECTOR
23 янв 2017, 21:31		>>>альбом посчитал хуйней полной, как и тех шкур, что давали через раз.

Не неси эту ошибку восприятия через всю жизнь. Отдели шлюх от W.A.S.P.

and3223r
23 янв 2017, 21:32		Вот, не надо только говнить перезаписью годнейший альбом.

havahej
23 янв 2017, 21:48		Очень плохая идея! Вспомнил недавнюю перезапись Manowar - Kings Of Metal, аж страшно стало, что Блэки задумал... Любые улучшения и ииновации его тупо испортят. В лучшем случае если запишет один-в-один, с современным звуком. Вот только нахрена? Он и так отлично записан.

Все, кто считает The Crimson Idol говном, могут и дальше посасывать хуй.

r2d2
23 янв 2017, 21:56		я описал свое восприятие тогда, сейчас конечно же по другому, это ж Блэкки все таки, да и чувак на струне удушился, норм история, не даймондовская, но норм:)

Voin of Valhalla
23 янв 2017, 22:23		Вот чаво нахуй не надо делать, того нахуй не надо делать.

Артур Коури
23 янв 2017, 22:49		ожидал от W.A.S.P. в 2017 новый альбом!


Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).
просмотров: 1671

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Kypck Рейтинг@Mail.ru

Rambler's Top100
1997-2017 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом