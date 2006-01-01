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W.A.S.P. нашли ударника W.A.S.P. воспользуются услугами барабанщика Aquiles'a Priester'a в рамках "Re-Idolized - The Crimson Idol 25th Anniversary World Tour", стартующего двадцать пятого сентября в Гётеборге.















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