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*W.A.S.P.*



30 окт 2017 : 		 Видео с выступления W.A.S.P.

23 окт 2017 : 		 Видео с выступления W.A.S.P.

2 окт 2017 : 		 Видео с выступления W.A.S.P.

26 сен 2017 : 		 W.A.S.P. открыли тур

23 авг 2017 : 		 W.A.S.P. нашли ударника

30 май 2017 : 		 W.A.S.P. отменили летние выступления

17 май 2017 : 		 Трейлер к переизданию альбома W.A.S.P.

23 янв 2017 : 		 W.A.S.P. перезапишут 'The Crimson Idol'

7 ноя 2015 : 		 Видео с текстом от W.A.S.P.

26 окт 2015 : 		 Видео с выступления W.A.S.P.

9 окт 2015 : 		 Видео с выступления W.A.S.P.

7 окт 2015 : 		 Рассказ о делюкс-издании W.A.S.P.

5 окт 2015 : 		 Видео с выступления W.A.S.P.

27 сен 2015 : 		 W.A.S.P. исполнили новый трек

16 сен 2015 : 		 Видео полного выступления W.A.S.P.

1 сен 2015 : 		 Видео с текстом от W.A.S.P.

14 авг 2015 : 		 Новая песня W.A.S.P.

20 июл 2015 : 		 W.A.S.P. нашли барабанщика

13 июл 2015 : 		 W.A.S.P. расстались с барабанщиком

10 июл 2015 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома W.A.S.P.

25 мар 2015 : 		 Новый альбом W.A.S.P. выйдет летом

2 июл 2014 : 		 Видео с выступления W.A.S.P.

9 июн 2014 : 		 W.A.S.P. выпустят новый альбом в 2015

15 май 2014 : 		 W.A.S.P. привезут в Россию свое юбилейное шоу

7 янв 2014 : 		 W.A.S.P. приедут в Россию в мае

31 май 2013 : 		 Лидер W.A.S.P. сломал ногу

6 ноя 2012 : 		 Лидер W.A.S.P. потерял брата

4 ноя 2012 : 		 Видео с выступления W.A.S.P.

9 окт 2012 : 		 Видео с выступления W.A.S.P.

23 сен 2012 : 		 W.A.S.P. открыли юбилейный тур

2 июл 2012 : 		 Юбилейные концерты W.A.S.P.

23 ноя 2011 : 		 W.A.S.P. в России в мае

22 сен 2011 : 		 W.A.S.P. планируют юбилейное турне в 2012

26 ноя 2010 : 		 Профессиональное видео с концерта W.A.S.P.

6 ноя 2010 : 		 Переиздания двух первых альбомов W.A.S.P.

18 окт 2010 : 		 На концерте W.A.S.P. откусили ухо

15 окт 2010 : 		 W.A.S.P. открыли европейское турне

5 авг 2010 : 		 Видео с выступления W.A.S.P.

25 фев 2010 : 		 Фронтмен W.A.S.P. назвал Обаму «главным торговцем автомобилями» и «мошенником»

13 янв 2010 : 		 Новое видео W.A.S.P.

4 ноя 2009 : 		 Детали трибьюта W.A.S.P.

18 сен 2009 : 		 Новая песня W.A.S.P.

16 сен 2009 : 		 Готовится трибьют группе W.A.S.P.

15 сен 2009 : 		 Аудиосемплы нового альбома W.A.S.P.

14 авг 2009 : 		 Новый альбом W.A.S.P. в октябре

19 фев 2009 : 		 Лидер W.A.S.P. продает дом в Малибу

31 мар 2008 : 		 W.A.S.P. планируют бокс-сет-антологию

23 окт 2007 : 		 W.A.S.P.: никаких фотокамер у зрителей

14 сен 2007 : 		 W.A.S.P. запишут DVD?

11 сен 2007 : 		 Последний альбом W.A.S.P. выйдет на виниле и дигипаке

4 мар 2007 : 		 Объявлена дата выхода нового альбома W.A.S.P.

17 окт 2006 : 		 Концертные видео W.A.S.P в сети

29 сен 2006 : 		 W.A.S.P. перенесли дату релиза нового альбома на январь

20 сен 2006 : 		 W.A.S.P. обнародовали обложку нового альбома

11 июл 2006 : 		 W.A.S.P. объяснили причину отмены европейского тура

21 май 2006 : 		 В W.A.S.P. вернулся гитарист Doug Blair

1 май 2006 : 		 Барабанщик VICIOUS RUMOURS присоеднился к W.A.S.P.

20 мар 2006 : 		 W.A.S.P. начнут запись нового альбома в апреле

17 фев 2006 : 		 Ударник STET HOWLAND ушел из W.A.S.P.

20 дек 2005 : 		 Гитарист W.A.S.P. работает над сольным проектом

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Видео с выступления W.A.S.P.

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Видео с выступления W.A.S.P., которое состоялось 29 октября в Париже, доступно для просмотра ниже.

Watch W.A.S.P. Perform In Paris












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КомментарииСкрыть/показать 1 )

LU---
30 окт 2017, 23:11		Агиллес конечно здорово играет!!! Отлично вписался :-)


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