Новый релиз W.A.S.P. выйдет зимой Второго февраля на Napalm records состоится выход юбилейного издания альбома W.A.S.P. "The Crimson Idol", получившего название "ReIdolized (The Soundtrack To The Crimson Idol)" , которое будет включать саундтрек к фильму и сам фильм на DVD или Blu-ray:



CD1:



01. The Titanic Overture

02. The Invisible Boy

03. Arena Of Pleasure

04. Chainsaw Charlie (Murders In The New Morgue)

05. The Gypsy Meets The Boy

06. Michael's Song

07. Miss You

08. Doctor Rockter



CD2 track listing:



01. I Am One

02. The Idol

03. Hold On To My Heart

04. Hey Mama

05. The Lost Boy

06. The Peace

07. Show Time

08. The Great Misconceptions Of Me















