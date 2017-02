8 фев 2017



Новая песня SIX FEET UNDER "The Separation Of Flesh From Bone", новая песня SIX FEET UNDER, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Torment", выход которого намечен на 24 февраля на Metal Blade.















