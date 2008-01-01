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*Six Feet Under*



10 янв 2017 : 		 Новый альбом SIX FEET UNDER выйдет зимой

12 май 2016 : 		 Кавер-версия IRON MAIDEN от SIX FEET UNDER

20 апр 2016 : 		 Кавер-версия JUDAS PRIEST от SIX FEET UNDER

14 апр 2016 : 		 SIX FEET UNDER записали кавер-версии IRON MAIDEN, JUDAS PRIEST

6 янв 2016 : 		 Басист SIX FEET UNDER выпускает сольник

7 май 2015 : 		 Новое видео SIX FEET UNDER

21 апр 2015 : 		 Новая песня SIX FEET UNDER

8 апр 2015 : 		 Новая песня SIX FEET UNDER

1 апр 2015 : 		 Басист SIX FEET UNDER выпустил сольный альбом

12 мар 2015 : 		 Фронтмен SIX FEET UNDER: «Я перебрался в Сиэтл во многом потому, что там легализирована марихуана»

5 мар 2015 : 		 Новый альбом SIX FEET UNDER выйдет в мае

1 ноя 2013 : 		 SIX FEET UNDER отложили тур

3 июн 2013 : 		 SIX FEET UNDER сменили ударника

12 мар 2013 : 		 Новая песня SIX FEET UNDER

25 фев 2013 : 		 Новая песня SIX FEET UNDER

19 фев 2013 : 		 Трек-лист нового альбома SIX FEET UNDER

12 фев 2013 : 		 Видео с текстом от SIX FEET UNDER

27 янв 2013 : 		 Обложка нового альбома SIX FEET UNDER

16 июл 2012 : 		 Видео с выступления SIX FEET UNDER

10 июл 2012 : 		 Фронтмен SIX FEET UNDER: «Марихуана была ниспослана на Землю Высшей Силой»

3 июл 2012 : 		 Видео с выступления SIX FEET UNDER

1 июл 2012 : 		 Видео с выступления SIX FEET UNDER

1 июн 2012 : 		 Фронтмен SIX FEET UNDER: "Undead" спродюсирован лучше всех наших предыдущих альбомов

23 май 2012 : 		 SIX FEET UNDER представляют нового гитариста

20 май 2012 : 		 Новый альбом SIX FEET UNDER доступен для прослушивания

7 май 2012 : 		 Новая песня SIX FEET UNDER

1 май 2012 : 		 Видео с текстом от SIX FEET UNDER

17 апр 2012 : 		 Новая песня SIX FEET UNDER

9 апр 2012 : 		 Обложка, трек-лист и новый трек SIX FEET UNDER

13 мар 2012 : 		 Название нового альбома SIX FEET UNDER

15 фев 2012 : 		 Новый басист SIX FEET UNDER

10 фев 2012 : 		 MATT DEVRIES ушел из SIX FEET UNDER

2 фев 2012 : 		 SIX FEET UNDER начали сведение

15 янв 2012 : 		 Фронтмен SIX FEET UNDER о новом альбоме: «Это лучший альбом, который я написал»

6 дек 2011 : 		 У SIX FEET UNDER готово двадцать шесть демо для нового альбома

9 сен 2011 : 		 Видео с выступления SIX FEET UNDER

4 апр 2011 : 		 Видео с выступления SIX FEET UNDER в новом составе

28 фев 2011 : 		 Гитарист CHIMAIRA официально присоединился к SIX FEET UNDER

3 фев 2011 : 		 Новый барабанщик SIX FEET UNDER

1 фев 2011 : 		 Лидер SIX FEET UNDER о новом составе

1 фев 2011 : 		 Из SIX FEET UNDER ушли басист и барабанщик

22 янв 2011 : 		 Превью из нового DVD SIX FEET UNDER

14 дек 2010 : 		 Детали нового DVD SIX FEET UNDER

9 дек 2010 : 		 Лидер SIX FEET UNDER о новом альбоме

2 дек 2010 : 		 SIX FEET UNDER выпустят DVD в 2011

28 май 2010 : 		 SIX FEET UNDER призывают бойкотировать BP Oil и объявить импичмент OBAMA'е

21 дек 2009 : 		 Кавер-версия SLAYER от SIX FEET UNDER

9 дек 2009 : 		 Обложка нового альбома SIX FEET UNDER

11 ноя 2009 : 		 SIX FEET UNDER выпустят "Graveyard Classics 3"

26 ноя 2008 : 		 Фронтмен SIX FEET UNDER: "Интернет разрушает музыкальную индустрию"

6 ноя 2008 : 		 Новая песня от SIX FEET UNDER

29 сен 2008 : 		 SIX FEET UNDER раскрыли трек-лист "Death Rituals"

4 сен 2008 : 		 SIX FEET UNDER озаглавили новый альбом

26 авг 2008 : 		 SIX FEET UNDER заканчивают работу над новым альбомом

9 июн 2008 : 		 SIX FEET UNDER: готовы вокальные партии для нового альбома

12 май 2008 : 		 SIX FEET UNDER начали записывать новый альбом

25 дек 2007 : 		 SIX FEET UNDER начинают работать над новым материалом

29 окт 2007 : 		 Ударник SIX FEET UNDER работает над своим новым проектом

4 сен 2007 : 		 SIX FEET UNDER сняли новое видео

8 фев 2007 : 		 Новая композиция SIX FEET UNDER в сети

17 дек 2006 : 		 SIX FEET UNDER заканчивают микширование нового диска

2 май 2005 : 		 SIX FEET UNDER: видео на трек с нового альбома

16 сен 2002 : 		 На шесть футов под землю..

29 июн 2002 : 		 Six Feet Under – отмена турне сo Skinless.

7 фев 2002 : 		 Six Feet Under - контракт с Ibanez.

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|||| 10 янв 2017

Новый альбом SIX FEET UNDER выйдет зимой

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SIX FEET UNDER выпустят новую работу, получившую название "Torment", 24 февраля на Metal Blade. Сведением материала занимался Chris "Zeuss" Harris:

01. Sacrificial Kill
02. Exploratory Homicide
03. The Separation Of Flesh From Bone
04. Schizomaniac
05. Skeleton
06. Knife Through The Skull
07. Slaughtered As They Slept
08. In The Process Of Decomposing
09. Funeral Mask
10. Obsidian
11. Bloody Underwear
12. Roots Of Evil

SIX FEET UNDER To Release 'Torment' Album In February



sixfeetundertormentcd




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КомментарииСкрыть/показать 8 )

Gnorrid
10 янв 2017, 20:49		Классика морально устаревшего дэта! :)

Tular
10 янв 2017, 20:49		Надо было Torture.

vatzzons
10 янв 2017, 20:54		Еще одна обложка с накладными мордами...

LoveSan
10 янв 2017, 21:03		чет облога ваще никакая, как из дешевой компьютерной игры

Kliops144
10 янв 2017, 21:26		>>>Еще одна обложка с накладными мордами...

И, главное, на белом фоне! Наверное, Барнс решил, что его альбом будут покупать, путая с хардвайредом). А по сабжу - что-то я поохладел к SFU, когда началась эта чехарда в составе. Последний угарный альбом для меня был, увы, Commandment - 2007. Блин, 10 лет.

Agx
10 янв 2017, 22:04		Так то не плохо. Всяко бодрее и интереснее чем клепать убогие кавера пачками.

rassol
10 янв 2017, 22:59		Эпоха херовых обложек с белым фоном?

Exterminator
11 янв 2017, 00:07		Барнс опять собрался завезти фанатам тонну говна?
Ну не идет уже свежак Крису, а он все мучает себя этими пустыми релизами, и слушателей за одно. Соглашусь про альбом 2007. Остановится бы ему на года 4, собраться с мыслями..
Трек проходной, Крис уже прокурил весь свой гроул, чем портит все впечатления.


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