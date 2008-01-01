Новый альбом SIX FEET UNDER выйдет зимой

SIX FEET UNDER выпустят новую работу, получившую название "Torment", 24 февраля на Metal Blade. Сведением материала занимался Chris "Zeuss" Harris:
01. Sacrificial Kill
02. Exploratory Homicide
03. The Separation Of Flesh From Bone
04. Schizomaniac
05. Skeleton
06. Knife Through The Skull
07. Slaughtered As They Slept
08. In The Process Of Decomposing
09. Funeral Mask
10. Obsidian
11. Bloody Underwear
12. Roots Of Evil
Gnorrid
Tular
vatzzons
LoveSan
Kliops144
И, главное, на белом фоне! Наверное, Барнс решил, что его альбом будут покупать, путая с хардвайредом). А по сабжу - что-то я поохладел к SFU, когда началась эта чехарда в составе. Последний угарный альбом для меня был, увы, Commandment - 2007. Блин, 10 лет.
Agx
rassol
Exterminator
Ну не идет уже свежак Крису, а он все мучает себя этими пустыми релизами, и слушателей за одно. Соглашусь про альбом 2007. Остановится бы ему на года 4, собраться с мыслями..
Трек проходной, Крис уже прокурил весь свой гроул, чем портит все впечатления.
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