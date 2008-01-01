Фраза, имя группы
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все новости группы
Six Feet Under
14 янв 2017
:
Видео с текстом от SIX FEET UNDER
10 янв 2017
:
Новый альбом SIX FEET UNDER выйдет зимой
12 май 2016
:
Кавер-версия IRON MAIDEN от SIX FEET UNDER
20 апр 2016
:
Кавер-версия JUDAS PRIEST от SIX FEET UNDER
14 апр 2016
:
SIX FEET UNDER записали кавер-версии IRON MAIDEN, JUDAS PRIEST
6 янв 2016
:
Басист SIX FEET UNDER выпускает сольник
7 май 2015
:
Новое видео SIX FEET UNDER
21 апр 2015
:
Новая песня SIX FEET UNDER
8 апр 2015
:
Новая песня SIX FEET UNDER
1 апр 2015
:
Басист SIX FEET UNDER выпустил сольный альбом
12 мар 2015
:
Фронтмен SIX FEET UNDER: «Я перебрался в Сиэтл во многом потому, что там легализирована марихуана»
5 мар 2015
:
Новый альбом SIX FEET UNDER выйдет в мае
1 ноя 2013
:
SIX FEET UNDER отложили тур
3 июн 2013
:
SIX FEET UNDER сменили ударника
12 мар 2013
:
Новая песня SIX FEET UNDER
25 фев 2013
:
Новая песня SIX FEET UNDER
19 фев 2013
:
Трек-лист нового альбома SIX FEET UNDER
12 фев 2013
:
Видео с текстом от SIX FEET UNDER
27 янв 2013
:
Обложка нового альбома SIX FEET UNDER
16 июл 2012
:
Видео с выступления SIX FEET UNDER
10 июл 2012
:
Фронтмен SIX FEET UNDER: «Марихуана была ниспослана на Землю Высшей Силой»
3 июл 2012
:
Видео с выступления SIX FEET UNDER
1 июл 2012
:
Видео с выступления SIX FEET UNDER
1 июн 2012
:
Фронтмен SIX FEET UNDER: "Undead" спродюсирован лучше всех наших предыдущих альбомов
23 май 2012
:
SIX FEET UNDER представляют нового гитариста
20 май 2012
:
Новый альбом SIX FEET UNDER доступен для прослушивания
7 май 2012
:
Новая песня SIX FEET UNDER
1 май 2012
:
Видео с текстом от SIX FEET UNDER
17 апр 2012
:
Новая песня SIX FEET UNDER
9 апр 2012
:
Обложка, трек-лист и новый трек SIX FEET UNDER
13 мар 2012
:
Название нового альбома SIX FEET UNDER
15 фев 2012
:
Новый басист SIX FEET UNDER
10 фев 2012
:
MATT DEVRIES ушел из SIX FEET UNDER
2 фев 2012
:
SIX FEET UNDER начали сведение
15 янв 2012
:
Фронтмен SIX FEET UNDER о новом альбоме: «Это лучший альбом, который я написал»
6 дек 2011
:
У SIX FEET UNDER готово двадцать шесть демо для нового альбома
9 сен 2011
:
Видео с выступления SIX FEET UNDER
4 апр 2011
:
Видео с выступления SIX FEET UNDER в новом составе
28 фев 2011
:
Гитарист CHIMAIRA официально присоединился к SIX FEET UNDER
3 фев 2011
:
Новый барабанщик SIX FEET UNDER
1 фев 2011
:
Лидер SIX FEET UNDER о новом составе
1 фев 2011
:
Из SIX FEET UNDER ушли басист и барабанщик
22 янв 2011
:
Превью из нового DVD SIX FEET UNDER
14 дек 2010
:
Детали нового DVD SIX FEET UNDER
9 дек 2010
:
Лидер SIX FEET UNDER о новом альбоме
2 дек 2010
:
SIX FEET UNDER выпустят DVD в 2011
28 май 2010
:
SIX FEET UNDER призывают бойкотировать BP Oil и объявить импичмент OBAMA'е
21 дек 2009
:
Кавер-версия SLAYER от SIX FEET UNDER
9 дек 2009
:
Обложка нового альбома SIX FEET UNDER
11 ноя 2009
:
SIX FEET UNDER выпустят "Graveyard Classics 3"
26 ноя 2008
:
Фронтмен SIX FEET UNDER: "Интернет разрушает музыкальную индустрию"
6 ноя 2008
:
Новая песня от SIX FEET UNDER
29 сен 2008
:
SIX FEET UNDER раскрыли трек-лист "Death Rituals"
4 сен 2008
:
SIX FEET UNDER озаглавили новый альбом
26 авг 2008
:
SIX FEET UNDER заканчивают работу над новым альбомом
9 июн 2008
:
SIX FEET UNDER: готовы вокальные партии для нового альбома
12 май 2008
:
SIX FEET UNDER начали записывать новый альбом
25 дек 2007
:
SIX FEET UNDER начинают работать над новым материалом
29 окт 2007
:
Ударник SIX FEET UNDER работает над своим новым проектом
4 сен 2007
:
SIX FEET UNDER сняли новое видео
8 фев 2007
:
Новая композиция SIX FEET UNDER в сети
17 дек 2006
:
SIX FEET UNDER заканчивают микширование нового диска
2 май 2005
:
SIX FEET UNDER: видео на трек с нового альбома
16 сен 2002
:
На шесть футов под землю..
29 июн 2002
:
Six Feet Under – отмена турне сo Skinless.
7 фев 2002
:
Six Feet Under - контракт с Ibanez.
сегодня
Видео с текстом от
SIX FEET UNDER
SIX FEET UNDER опубликовали официальное видео с текстом на песню "Sacrificial Kill", которая взята из выходящего 24 февраля на Metal Blade альбома "Torment".
+3
-2
(
2
)
rassol
14 янв 2017, 18:56
И накой тут текст? И так пиздато. Был бы прикольный чёрно-белый мультяшный клип. Не лишённый некоторого очарования и оригинальности. А так... Запороли всё.
Exterminator
14 янв 2017, 20:03
Проблема в другом. Уже просто невозможно слушать ето безголосое кряхтение старца..
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Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).