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*Six Feet Under*



14 янв 2017 : 		 Видео с текстом от SIX FEET UNDER

10 янв 2017 : 		 Новый альбом SIX FEET UNDER выйдет зимой

12 май 2016 : 		 Кавер-версия IRON MAIDEN от SIX FEET UNDER

20 апр 2016 : 		 Кавер-версия JUDAS PRIEST от SIX FEET UNDER

14 апр 2016 : 		 SIX FEET UNDER записали кавер-версии IRON MAIDEN, JUDAS PRIEST

6 янв 2016 : 		 Басист SIX FEET UNDER выпускает сольник

7 май 2015 : 		 Новое видео SIX FEET UNDER

21 апр 2015 : 		 Новая песня SIX FEET UNDER

8 апр 2015 : 		 Новая песня SIX FEET UNDER

1 апр 2015 : 		 Басист SIX FEET UNDER выпустил сольный альбом

12 мар 2015 : 		 Фронтмен SIX FEET UNDER: «Я перебрался в Сиэтл во многом потому, что там легализирована марихуана»

5 мар 2015 : 		 Новый альбом SIX FEET UNDER выйдет в мае

1 ноя 2013 : 		 SIX FEET UNDER отложили тур

3 июн 2013 : 		 SIX FEET UNDER сменили ударника

12 мар 2013 : 		 Новая песня SIX FEET UNDER

25 фев 2013 : 		 Новая песня SIX FEET UNDER

19 фев 2013 : 		 Трек-лист нового альбома SIX FEET UNDER

12 фев 2013 : 		 Видео с текстом от SIX FEET UNDER

27 янв 2013 : 		 Обложка нового альбома SIX FEET UNDER

16 июл 2012 : 		 Видео с выступления SIX FEET UNDER

10 июл 2012 : 		 Фронтмен SIX FEET UNDER: «Марихуана была ниспослана на Землю Высшей Силой»

3 июл 2012 : 		 Видео с выступления SIX FEET UNDER

1 июл 2012 : 		 Видео с выступления SIX FEET UNDER

1 июн 2012 : 		 Фронтмен SIX FEET UNDER: "Undead" спродюсирован лучше всех наших предыдущих альбомов

23 май 2012 : 		 SIX FEET UNDER представляют нового гитариста

20 май 2012 : 		 Новый альбом SIX FEET UNDER доступен для прослушивания

7 май 2012 : 		 Новая песня SIX FEET UNDER

1 май 2012 : 		 Видео с текстом от SIX FEET UNDER

17 апр 2012 : 		 Новая песня SIX FEET UNDER

9 апр 2012 : 		 Обложка, трек-лист и новый трек SIX FEET UNDER

13 мар 2012 : 		 Название нового альбома SIX FEET UNDER

15 фев 2012 : 		 Новый басист SIX FEET UNDER

10 фев 2012 : 		 MATT DEVRIES ушел из SIX FEET UNDER

2 фев 2012 : 		 SIX FEET UNDER начали сведение

15 янв 2012 : 		 Фронтмен SIX FEET UNDER о новом альбоме: «Это лучший альбом, который я написал»

6 дек 2011 : 		 У SIX FEET UNDER готово двадцать шесть демо для нового альбома

9 сен 2011 : 		 Видео с выступления SIX FEET UNDER

4 апр 2011 : 		 Видео с выступления SIX FEET UNDER в новом составе

28 фев 2011 : 		 Гитарист CHIMAIRA официально присоединился к SIX FEET UNDER

3 фев 2011 : 		 Новый барабанщик SIX FEET UNDER

1 фев 2011 : 		 Лидер SIX FEET UNDER о новом составе

1 фев 2011 : 		 Из SIX FEET UNDER ушли басист и барабанщик

22 янв 2011 : 		 Превью из нового DVD SIX FEET UNDER

14 дек 2010 : 		 Детали нового DVD SIX FEET UNDER

9 дек 2010 : 		 Лидер SIX FEET UNDER о новом альбоме

2 дек 2010 : 		 SIX FEET UNDER выпустят DVD в 2011

28 май 2010 : 		 SIX FEET UNDER призывают бойкотировать BP Oil и объявить импичмент OBAMA'е

21 дек 2009 : 		 Кавер-версия SLAYER от SIX FEET UNDER

9 дек 2009 : 		 Обложка нового альбома SIX FEET UNDER

11 ноя 2009 : 		 SIX FEET UNDER выпустят "Graveyard Classics 3"

26 ноя 2008 : 		 Фронтмен SIX FEET UNDER: "Интернет разрушает музыкальную индустрию"

6 ноя 2008 : 		 Новая песня от SIX FEET UNDER

29 сен 2008 : 		 SIX FEET UNDER раскрыли трек-лист "Death Rituals"

4 сен 2008 : 		 SIX FEET UNDER озаглавили новый альбом

26 авг 2008 : 		 SIX FEET UNDER заканчивают работу над новым альбомом

9 июн 2008 : 		 SIX FEET UNDER: готовы вокальные партии для нового альбома

12 май 2008 : 		 SIX FEET UNDER начали записывать новый альбом

25 дек 2007 : 		 SIX FEET UNDER начинают работать над новым материалом

29 окт 2007 : 		 Ударник SIX FEET UNDER работает над своим новым проектом

4 сен 2007 : 		 SIX FEET UNDER сняли новое видео

8 фев 2007 : 		 Новая композиция SIX FEET UNDER в сети

17 дек 2006 : 		 SIX FEET UNDER заканчивают микширование нового диска

2 май 2005 : 		 SIX FEET UNDER: видео на трек с нового альбома

16 сен 2002 : 		 На шесть футов под землю..

29 июн 2002 : 		 Six Feet Under – отмена турне сo Skinless.

7 фев 2002 : 		 Six Feet Under - контракт с Ibanez.

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Видео с текстом от SIX FEET UNDER

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SIX FEET UNDER опубликовали официальное видео с текстом на песню "Sacrificial Kill", которая взята из выходящего 24 февраля на Metal Blade альбома "Torment".

Watch Official Lyric Video For SIX FEET UNDER's New Song 'Sacrificial Kill'



sixfeetundertormentcd




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КомментарииСкрыть/показать 2 )

rassol
14 янв 2017, 18:56		И накой тут текст? И так пиздато. Был бы прикольный чёрно-белый мультяшный клип. Не лишённый некоторого очарования и оригинальности. А так... Запороли всё.

Exterminator
14 янв 2017, 20:03		Проблема в другом. Уже просто невозможно слушать ето безголосое кряхтение старца..


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