сегодня



Барабанщик SIX FEET UNDER записал все партии за один раз Барабанщик SIX FEET UNDER Marco Pitruzzella (BRAIN DRILL, ANOMALOUS, SLEEP TERROR) поделился деталями записи своих партий для нового альбома "Torment":



«Я записал все партии для каждой песни за один раз без всяких триггеров, редактирования и прочего. Я хотел запечатлеть настоящий звук, который практически отсутствует в современных записях. Вот почему на наших концертах вы услышите то, что слышали на альбоме, если даже не лучше, чем на CD! Никаких уловок, подкладок и прочего — только настоящий сырой американский дэт металл!



На новом альбоме вы услышите наш самый быстрый материал за всю карьеру и... самый медленный (96bpm). Я все писал под клик с предзаписанными партиями гитары и баса, чему несколько месяцев учился до того, как оказаться в студии.



Для тех, кому интересна наша самая угарная сторона, вы обязательно оцените третий трек, 'The Separation Of Flesh From Bone', за котором идет еще один быстрый трек, 'Schizomaniac'. И я невероятно рад, что все вы совсем скоро сможете услышать это мяско!»















