Лидер SIX FEET UNDER добрый, потому что "постоянно дует"
В ходе свежего интервью для радиошоу Full Metal Jackie, бывший фронтмен CANNIBAL CORPSE и нынешний лидер SIX FEET UNDER Chris Barnes ответил на вопрос - как ему удаётся соблюдать баланс между достаточно агрессивной музыкой его группы и своим добродушным нравом в жизни.
"О, ну это очень просто - я ж постоянно дую… [смеётся] Каннабис - мой лучший друг и самый верный соратник в течение, практически, всей жизни! Всё, что я пишу и создаю, так или иначе, проходит под влиянием дури. Поэтому ты и считаешь, что я такой добродушный! На самом деле, я ещё как кусаюсь! Но только изредка, не бойся, так-то я вполне ровный чувак..."
В более раннем интервью для радиошоу "Metal Shop", Barnes признался, что одной из главных причин его переезда из родной Флориды в Сиэтл в 2012 году стала легализация в штате Вашингтон марихуаны.
"Я всегда говорил себе - если в каком-то штате США разрешат легально курить и выращивать мою драгоценную травушку, то я сразу собираю манатки и отправляюсь туда без промедления! Так что, я пустил дом во Флориде с молотка, упаковал чемоданы, и вот спустя пару недель с радостью говорю привет Сиэтлу! К счастью, я вырос в очень прогрессивной семье - мама и папа сами выращивали и продавали травку. Поэтому первый раз я курнул лет, наверное, в двенадцать..."
На просьбу поделиться информацией о том, кто является другим самым крутым пыхальщиком в дэт-метале, Barnes ответил: "Раньше я бы отдал этот титул Чаку Шульдинеру из DEATH - он был моим самым добрым другом, с которым мы не раз забивали косячок. Но из ныне живущих - мой прекрасный кореш Landphil Hall из CANNABIS CORPSE".
Kliops144
Benji Marshall
wroong
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