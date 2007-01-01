MOONSPELL сняли юбилейный концерт в Лиссабоне для выпуска DVD
4 февраля MOONSPELL сняли свой концерт в столице Португалии, Лиссабоне, для грядущего выпуска в виде DVD, посвященного двадцатилетию группы. Особая программа шоу, которое посетили четыре тысячи поклонников, включила в себя полные исполнения сразу трёх альбомов группы - классических "Wolfheart" и "Irreligious", а также последнего "Extinct".
Комментируют сами MOONSPELL:
"Шоу скоро выйдет на DVD при посильной помощи нашего лейбла Napalm Records; полагаем, что запечатлённое на нём безумие выставит всех португальских оборотней в очень и очень выгодном свете!"
Любительское видео с концерта доступно к просмотру ниже.
Кроме того, MOONSPELL заявили, что в данный момент работают над созданием специального португалоязычного EP, который будет посвящён событиям великого лиссабонского землетрясения 1755 года, приведшего к практически полному уничтожению тогдашней столицы португальского королевства.
vovucco
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