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MOONSPELL сняли юбилейный концерт в Лиссабоне для выпуска DVD 4 февраля MOONSPELL сняли свой концерт в столице Португалии, Лиссабоне, для грядущего выпуска в виде DVD, посвященного двадцатилетию группы. Особая программа шоу, которое посетили четыре тысячи поклонников, включила в себя полные исполнения сразу трёх альбомов группы - классических "Wolfheart" и "Irreligious", а также последнего "Extinct".



Комментируют сами MOONSPELL:



"Шоу скоро выйдет на DVD при посильной помощи нашего лейбла Napalm Records; полагаем, что запечатлённое на нём безумие выставит всех португальских оборотней в очень и очень выгодном свете!"



Любительское видео с концерта доступно к просмотру ниже.



Кроме того, MOONSPELL заявили, что в данный момент работают над созданием специального португалоязычного EP, который будет посвящён событиям великого лиссабонского землетрясения 1755 года, приведшего к практически полному уничтожению тогдашней столицы португальского королевства.



























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