Новая песня HELL OR HIGHWATER “Walk Out In The Rain”, новая песня группы HELL OR HIGHWATER, доступна для прослушивания ниже. Эта песня взята из альбома "Vista", выходящего девятнадцатого мая на Spinefarm.



Трек-лист:



"Colors"

"Walk Out In The Rain"

"Don't Hate Me"

"Another Good Time"

"Lighter Than Air"

"Blister"

"Don't Stop. Get Up."

"Dame"

"Washed Away"

"Pieces"

"I Want It All"

"Revolution"















