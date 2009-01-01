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Гитарист MASTODON не очень любит читать негативные комментарии о его музыке Музыканты MASTODON - басист/вокалист Troy Sanders и гитарист Bill Kelliher, дали интервью для портала Noisey, в ходе которого ответили на вопрос - беспокоят ли их комментарии в Интернете, посвящённые негативной оценке новых песен и альбомов группы.



Kelliher: "Наши поклонники - просто е**нашки! Каждая долбаная нота, каждое грёбаное слово - они всё это изучают, без всякого преувеличения, под микроскопом! Кто спел какую песню; почему она совсем не похожа по звучанию на предыдущий альбом; почему эта новая песня - отстой, ведь она, о ужас, сыграна в другой стилистике...



Я уже начитался целого вороха комментариев посвящённых тому, что наш новый сингл, 'Show Yourself', означает что MASTODON, якобы, 'продались' - ведь он звучит достаточно легко, 'попсово' и занял аж восьмое место в рок-чарте Billboard... Мой ответ всем этим людям - вы, вообще, кто нафиг такие? Что нафиг значит - MASTODON продались? Я играю ту музыку, от которой сам прусь! Если мне приспичит, то не далее как завтра я запишу и выпущу в мир поп-альбом! Я не считаю нужным ни перед кем оправдываться, кроме своих коллег по группе... И жены, конечно, тоже.



У меня вообще возникает много вопросов по поводу этих, так называемых фэнов, которые зачем-то подписаны на нашу страничку в Facebook, но при этом постят там подобные кляузы. Бедные дурачки, может вы хотите просто выглядеть круто в глазах своих собратьев? Да-да, я обращаюсь к тебе, прыщавый четырнадцатилетний удод в труселях, горделиво восседающий за клавиатурой! Где твоя группа, которая успешна в течение последних семнадцати лет? Где твои три просранные номинации на Грэмми? Я жду..."













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