сегодня



Концертное видео DIABULUS IN MUSICA DIABULUS IN MUSICA опубликовали официальное концертное видео с исполнением песни “Lies In Your Eyes”, которая взята из диджипак-издания их последнего альбома "Dirge For The Archons", выход которого состоялся в прошлом ноябре. Клип можно просмотреть ниже.















+0 -0



просмотров: 171