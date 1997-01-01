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Видео с текстом от NICKELBACK Официальное видео с текстом на песню "Song On Fire" от группы NICKELBACK можно увидеть ниже. Трек войдёт в предстоящий альбом "Feed The Machine", выход которого намечен на 16 июня на BMG.















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