29 июн 2017



Вокалист PINK CREAM 69 в TANK Британская группа TANK объявила о том, что новым вокалистом команды стал David Readman из PINK CREAM 69. Первым выступлением для него станет шоу седьмого июля в Pussy Galore и восьмого июля на фестивале Rockharz.









David Readman (vocals)Mick Tucker (guitars)Cliff Evans (guitars)Randy Van Der Elsen (bass)Bobby Schottkowski (drums)









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