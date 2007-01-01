Вокалист PINK CREAM 69 в TANK

Британская группа TANK объявила о том, что новым вокалистом команды стал David Readman из PINK CREAM 69. Первым выступлением для него станет шоу седьмого июля в Pussy Galore и восьмого июля на фестивале Rockharz.
David Readman (vocals)Mick Tucker (guitars)Cliff Evans (guitars)Randy Van Der Elsen (bass)Bobby Schottkowski (drums)
older68
oleg2706
artem2208
nabastak_
Это как про уход Гаса из Озии написали в новости про Гаса, а не про Озии.
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