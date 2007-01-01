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*Tank*



29 июн 2017 : 		 Вокалист PINK CREAM 69 в TANK

18 ноя 2016 : 		 Новое видео TANK

4 ноя 2016 : 		 Новое видео TANK

24 июн 2016 : 		 Новое видео TANK

2 дек 2015 : 		 Последний альбом TANK вышел на виниле

12 сен 2015 : 		 Видео с текстом от TANK

19 авг 2015 : 		 Тизер нового альбома TANK

26 июн 2015 : 		 Новая песня TANK

30 апр 2015 : 		 Выход нового альбома TANK отложен

9 мар 2015 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома TANK

20 фев 2015 : 		 Новый альбом TANK выйдет в июне

3 дек 2014 : 		 Новый альбом TANK выйдет в марте

1 окт 2014 : 		 TANK начнут запись в ноябре

22 май 2013 : 		 TANK и ZP THEART: видео

2 апр 2013 : 		 Бывший вокалист DRAGONFORCE выступит с TANK

2 дек 2012 : 		 Трейлер нового DVD TANK

12 окт 2012 : 		 Новое видео TANK

17 сен 2012 : 		 Обложка и трек-лист нового DVD TANK

11 сен 2012 : 		 Новый DVD TANK выйдет в ноябре

1 июн 2012 : 		 Новая песня TANK

23 май 2012 : 		 Аудиосемплы нового альбома TANK

8 май 2012 : 		 Новая песня TANK

15 мар 2012 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома TANK

10 мар 2012 : 		 Детали DVD TANK

19 дек 2011 : 		 TANK снимут выступление для DVD

30 сен 2011 : 		 TANK начали работу над новым альбомом

8 апр 2011 : 		 TANK взяли бывшего ударника HELLOWEEN/FIREWIND

7 фев 2011 : 		 Участники TANK о Гэри Муре

15 окт 2010 : 		 Семплы с нового альбома TANK

4 сен 2010 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома TANK

20 авг 2010 : 		 TANK заканчивают работу над альбомом

26 апр 2010 : 		 Новая песня TANK

2 июн 2009 : 		 Новые треки TANK появились в сети

11 окт 2007 : 		 TANK выпускают новый сборник

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|||| 29 июн 2017

Вокалист PINK CREAM 69 в TANK

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Британская группа TANK объявила о том, что новым вокалистом команды стал David Readman из PINK CREAM 69. Первым выступлением для него станет шоу седьмого июля в Pussy Galore и восьмого июля на фестивале Rockharz.

TANK Recruits PINK CREAM 69 Vocalist DAVID READMAN



David Readman (vocals)Mick Tucker (guitars)Cliff Evans (guitars)Randy Van Der Elsen (bass)Bobby Schottkowski (drums)




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КомментарииСкрыть/показать 4 )

older68
29 июн 2017, 19:45		Чёт у меня ощущение,что это не самый удачный выбор для этого парня...

oleg2706
29 июн 2017, 20:15		Очень неплохо. По мне так лучше чем ZP theart.

artem2208
30 июн 2017, 04:27		Эээ, а когда это ЗиПи сбежал?

nabastak_
30 июн 2017, 06:50		Ну он в Skid Row и сбежал в том году.
Это как про уход Гаса из Озии написали в новости про Гаса, а не про Озии.


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