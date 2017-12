сегодня



Новый альбом TANK выйдет весной Algy Ward официально подтвердил, что новый альбом TANK, получивший название "Sturmpanzer", будет выпущен одиннадцатого мая на Dissonance Productions:



"Two Thousand Miles Away"

"March"

"No More War"

"First They Killed Her Father"

"Sturmpanzer" (Parts 1 & 2)

"Lianne's Crying"

"Living In Fear Of God"

"Für Reich und Fatherland"

"The Last Soldier"

"Which Part Of Fuck Off Don't You Understand?"

"Little Darling"

"Revenge Of The Filth Hounds" (Parts 1 & 2)









просмотров: 396