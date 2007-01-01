6 июл 2017



NILE нашли продюсера NILE будут сотрудничать с продюсером Erik'ом Rutan'ом [MORBID ANGEL, CANNIBAL CORPSE] при записи нового альбома, релиз которого предварительно намечен на начало 2018 года. Этот диск станет первым для Brian'a Kingsland'a, заменившего Dallas'a Toler-Wade. По словам лидера команды. Karl'a Sanders'a, он уже работает над материалом и вносит свой вклад в творческий процесс команды.















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