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*Nile*



6 июл 2017 : 		 NILE нашли продюсера

14 фев 2017 : 		 NILE расстались с гитаристом

12 авг 2016 : 		 Лидер NILE: «Цифра — это новый способ обобрать музыкантов»

26 авг 2015 : 		 Барабанщик NILE репетирует новые песни

13 авг 2015 : 		 Видео с текстом от NILE

24 июл 2015 : 		 Видео с текстом от NILE

8 июл 2015 : 		 Трек-лист нового альбома NILE

27 май 2015 : 		 Новый альбом NILE выйдет в августе

25 мар 2015 : 		 Трек из сольной работы ударника NILE

6 мар 2015 : 		 NILE пишут гитары

18 фев 2015 : 		 Барабанщик NILE выпускает сольный альбом

13 фев 2015 : 		 Барабанщик NILE: "В новым альбоме самые сложные партии из всех, что я записывал"

12 фев 2015 : 		 Первые альбомы NILE выйдут на виниле

24 янв 2015 : 		 NILE выпустят новый альбом в 2015 году

24 янв 2015 : 		 Барабанщик NILE на новом альбоме DEMONSTEALER

23 май 2014 : 		 Видео с выступления NILE

24 июн 2013 : 		 О сольном альбоме барабанщика NILE

16 май 2013 : 		 Барабанщик NILE запишет партии для нового альбома TÝR

22 ноя 2012 : 		 Новое видео NILE

20 сен 2012 : 		 Трейлер к новому DVD барабанщика NILE

11 сен 2012 : 		 Новая песня барабанщика NILE

12 авг 2012 : 		 Профессиональное видео с выступления NILE

2 авг 2012 : 		 Автограф-сессия NILE в Петербурге

20 июн 2012 : 		 Новая песня NILE

6 июн 2012 : 		 Видео с текстом от NILE

26 май 2012 : 		 Новая песня NILE

23 май 2012 : 		 Трек-лист нового альбома NILE

11 май 2012 : 		 NILE в августе приедут в Россию

26 апр 2012 : 		 Обложка нового альбома NILE

24 апр 2012 : 		 Новый альбом NILE в июле

8 мар 2012 : 		 Название нового альбома NILE

25 фев 2012 : 		 NILE завершили запись

6 дек 2011 : 		 NILE начали запись нового альбома

16 сен 2011 : 		 Обложка и трек-лист редкого релиза NILE

5 авг 2011 : 		 Переиздание альбома NILE выйдет в октябре

16 май 2011 : 		 Барабанщик NILE этой осенью выпустит свой сольный альбом

14 фев 2011 : 		 Видео с выступления NILE

7 фев 2011 : 		 Барабанщик NILE: "Ничто не остановит ход этого турне!"

12 янв 2011 : 		 KARL SANDERS ответил на вопросы поклонников

5 ноя 2010 : 		 Видео с концерта NILE

31 окт 2010 : 		 Трейлер нового DVD NILE

28 окт 2010 : 		 Новое видео NILE

29 июн 2010 : 		 Съёмка выступления NILE

25 сен 2009 : 		 Новая песня NILE

16 сен 2009 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома NILE

24 июл 2009 : 		 Вокалист NILE рассказал о новом альбоме

8 июн 2009 : 		 NILE отправятся в студию на этой неделе

20 апр 2009 : 		 NILE отправятся в студию в июне

24 фев 2009 : 		 Фронтмен NILE на треке AMARNA SKY

26 янв 2009 : 		 NILE готовятся к записи нового альбома

12 июл 2007 : 		 NILE: Японская версия 'Ithyphallic' будет включать бонус треки

3 июл 2007 : 		 NILE : подробности о сборнике "Legacy of the Catacombs"

14 июн 2007 : 		 Новый сингл NILE доступен в течение июня только в Интернет

7 июн 2007 : 		 NILE: коллекционное издание "Legacy Of The Catacombs" в июле

15 май 2007 : 		 Обложка и финальный треклист нового альбома NILE

24 апр 2007 : 		 Новый альбом NILE в июле

28 фев 2007 : 		 NILE отправились в студию

27 май 2006 : 		 NILE подписали контракт с Nuclear Blast Records

7 авг 2005 : 		 Барабанщик NILE открыл свой сайт

27 май 2005 : 		 Альбом NILE появился в шведском хит-параде

30 апр 2005 : 		 Новый трек в сети от NILE

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|||| 6 июл 2017

NILE нашли продюсера

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NILE будут сотрудничать с продюсером Erik'ом Rutan'ом [MORBID ANGEL, CANNIBAL CORPSE] при записи нового альбома, релиз которого предварительно намечен на начало 2018 года. Этот диск станет первым для Brian'a Kingsland'a, заменившего Dallas'a Toler-Wade. По словам лидера команды. Karl'a Sanders'a, он уже работает над материалом и вносит свой вклад в творческий процесс команды.

NILE Taps Producer ERIK RUTAN For Next Album






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КомментарииСкрыть/показать 1 )

VAMPCUT
6 июл 2017, 17:10		Ну и в итоге почему Даллас то ушел? Кто-нибудь знает?


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