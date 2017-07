27 июл 2017



Новая песня ARKAIK “Occultivation”, новая песня группы ARKAIK, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Nemethia", выход которого запланирован 29-09-2017 на Unique Leader Records:



“Occultivation”

“Of Violence And Pestilence Born”

“Order Of The Hierogon”

“Dweller On The Threshold”

“Futile State”

“The Eupnean Relic”

“Lifting Amnesia”

“Telegnosis”

“Nexion Stargate”





Nemethia by Arkaik







