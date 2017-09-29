Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Умер вокалист LINKIN PARK [140]
*Новое видео ARCH ENEMY [59]
*BILL WARD представляет десятку лучших альбомов в металле [49]
*LINKIN PARK отменили тур [28]
*Официальное заявление LINKIN PARK [27]
*
[= ||| все новости группы



*Arkaik*



27 июл 2017 : 		 Новая песня ARKAIK

26 сен 2015 : 		 Видео с текстом от ARKAIK

28 авг 2015 : 		 Музыканты THE BLACK DAHLIA MURDER, AMARANTH на новом альбоме ARKAIK

19 сен 2012 : 		 Новая песня ARKAIK

7 авг 2012 : 		 Новая песня ARKAIK

2 июл 2012 : 		 Трейлер нового альбома ARKAIK

22 июн 2012 : 		 Новый альбом ARKAIK выйдет в октябре

9 янв 2011 : 		 Название нового альбома ARKAIK

19 янв 2010 : 		 Новая песня ARKAIK

| - |
|||| 27 июл 2017

Новая песня ARKAIK

*
zoom
*
* *
“Occultivation”, новая песня группы ARKAIK, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Nemethia", выход которого запланирован 29-09-2017 на Unique Leader Records:

“Occultivation”
“Of Violence And Pestilence Born”
“Order Of The Hierogon”
“Dweller On The Threshold”
“Futile State”
“The Eupnean Relic”
“Lifting Amnesia”
“Telegnosis”
“Nexion Stargate”

ARKAIK To Release Nemethia Album This Fall; Track Streaming; Headline Tour Announced





Like!+0Dislike!-3


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 243

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Omnia Рейтинг@Mail.ru

Rambler's Top100
1997-2017 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом