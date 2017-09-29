|
|
|
все новости группы
|
27 июл 2017
Новая песня ARKAIK
“Occultivation”, новая песня группы ARKAIK, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Nemethia", выход которого запланирован 29-09-2017 на Unique Leader Records:
“Occultivation”
“Of Violence And Pestilence Born”
“Order Of The Hierogon”
“Dweller On The Threshold”
“Futile State”
“The Eupnean Relic”
“Lifting Amnesia”
“Telegnosis”
“Nexion Stargate”
|
|
Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).