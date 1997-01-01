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*Narnia*



9 авг 2017 : 		 Новое видео NARNIA

14 июл 2017 : 		 Новое видео NARNIA

9 июн 2017 : 		 Новое видео NARNIA

17 сен 2016 : 		 Новое видео NARNIA

19 авг 2016 : 		 Новое видео NARNIA

4 июн 2016 : 		 Новое видео NARNIA

31 янв 2014 : 		 NARNIA возвращаются!

5 май 2010 : 		 Гитарист NARNIA записал песню с MASTERPLAN

16 апр 2010 : 		 NARNIA прекращают существование

27 июн 2009 : 		 Новая песня от NARNIA

20 май 2009 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома NARNIA

6 апр 2009 : 		 NARNIA заканчивают работу над альбомом

14 мар 2009 : 		 NARNIA: вести из студии

25 фев 2009 : 		 NARNIA: новый альбом "Course Of A Generation" выйдет в июле

30 май 2008 : 		 NARNIA всё ещё ищут вокалиста

15 май 2008 : 		 NARNIA ищут вокалиста

17 ноя 2007 : 		 NARNIA сочиняют новый материал

2 авг 2007 : 		 Гитарист NARNIA выпускает сольный альбом

24 дек 2005 : 		 NARNIA: новый альбом в марте

23 окт 2005 : 		 NARNIA объявили название нового альбома

17 авг 2005 : 		 NARNIA: уход клавишника не повлиял на новый альбом

8 сен 2002 : 		 Новый альбом Narnia

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Новое видео NARNIA

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“Reaching For The Top”, новое видео группы NARNIA, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Narnia".

NARNIA Premier вЂњReaching For The TopвЂќ Music Video







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КомментарииСкрыть/показать 1 )

ywi
9 авг 2017, 23:04		Что-то Киске растолстел. Да и голос чегой-то совсем другим стал... ))


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