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*Enslaved*



12 авг 2017 : 		 Новое видео ENSLAVED

7 авг 2017 : 		 Новый альбом ENSLAVED выйдет осенью

5 июл 2017 : 		 ENSLAVED завершили работу над альбомом

24 май 2017 : 		 ENSLAVED завершили запись

10 май 2017 : 		 Концертный трек ENSLAVED

20 апр 2017 : 		 ENSLAVED отправились записывать новый альбом

5 апр 2017 : 		 Рассказ о концертном релизе ENSLAVED

22 мар 2017 : 		 ENSLAVED выпустят концерт на виниле

16 дек 2016 : 		 ENSLAVED расстались с клавишником

26 окт 2016 : 		 Трек из новой компиляции ENSLAVED

16 окт 2016 : 		 ENSLAVED отыграют три специальных концерта

14 сен 2016 : 		 Дебютный альбом ENSLAVED выйдет на виниле

8 сен 2016 : 		 Компиляция ENSLAVED выйдет осенью

5 авг 2016 : 		 Фрагмент переиздания ENSLAVED

20 июн 2016 : 		 Профессиональное видео полного выступления ENSLAVED

15 июн 2016 : 		 Винил ENSLAVED выйдет в сентябре

27 фев 2016 : 		 ENSLAVED отметят юбилей

2 мар 2015 : 		 Новый альбом ENSLAVED доступен для прослушивания

27 фев 2015 : 		 Видео с текстом от ENSLAVED

13 фев 2015 : 		 Трейлер нового альбома ENSLAVED

6 фев 2015 : 		 Видео с текстом от ENSLAVED

23 янв 2015 : 		 Трейлер нового альбома ENSLAVED

16 янв 2015 : 		 Новое видео ENSLAVED

15 дек 2014 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома ENSLAVED

30 сен 2014 : 		 ENSLAVED приступили к записи

27 апр 2013 : 		 Видео с выступления ENSLAVED

19 фев 2013 : 		 Из-за метели ENSLAVED не смогли отыграть концерт

18 дек 2012 : 		 ENSLAVED работают над концертным DVD

18 окт 2012 : 		 ENSLAVED исполнили кавер-версию LED ZEPPELIN

18 окт 2012 : 		 Новое видео ENSLAVED

2 окт 2012 : 		 Семплы новых песен ENSLAVED

22 сен 2012 : 		 Видео с текстом от ENSLAVED

17 сен 2012 : 		 Новая песня ENSLAVED

12 сен 2012 : 		 Рассказ о создании обложки для нового альбома ENSLAVED

29 авг 2012 : 		 Видео с текстом от ENSLAVED

21 авг 2012 : 		 Тизер нового альбома ENSLAVED

8 авг 2012 : 		 Новая песня ENSLAVED

20 июл 2012 : 		 Трек-лист нового альбома ENSLAVED

11 июл 2012 : 		 Обложка и название нового альбома ENSLAVED

12 май 2012 : 		 Семпл новой песни ENSLAVED

25 апр 2012 : 		 ENSLAVED подписали контракт с Nuclear Blast Records

27 окт 2011 : 		 ENSLAVED получат почётную награду Норвежской ассоциации артистов и авторов песен

23 окт 2011 : 		 Видео с выступления ENSLAVED

25 июл 2011 : 		 ENSLAVED выпустят миньон на SOULSELLER RECORDS

31 май 2011 : 		 ENSLAVED исполнили кавер-версии LED ZEPPELIN, KING CRIMSON

10 май 2011 : 		 Новый ЕР ENSLAVED

6 мар 2011 : 		 ENSLAVED получили награду SPELLEMANN

21 ноя 2010 : 		 Видео с концерта ENSLAVED

8 ноя 2010 : 		 Видео с выступления ENSLAVED

27 окт 2010 : 		 ENSLAVED назвали победителей в видеоконкурсе

19 авг 2010 : 		 Семплы с нового альбома ENSLAVED

27 июл 2010 : 		 Трек-лист нового альбома ENSLAVED

19 июл 2010 : 		 Обложка нового альбома ENSLAVED

15 июл 2010 : 		 Название и дата выхода нового альбома ENSLAVED

25 янв 2010 : 		 ENSLAVED начали запись нового альбома

5 сен 2009 : 		 Деревянный ящик от ENSLAVED

15 июн 2009 : 		 ENSLAVED делятся впечатлениями о посещении норвежского посольства

26 фев 2009 : 		 Дебютный альбом ENSLAVED будет переиздан

27 янв 2009 : 		 ENSLAVED выиграли награду Spellemann

7 дек 2008 : 		 ENSLAVED: видео "The Watcher" в сети

23 сен 2008 : 		 Новый альбом ENSLAVED в сети

30 июл 2008 : 		 Новый альбом ENSLAVED микшировал JOE BARESSI

17 июл 2008 : 		 ENSLAVED подписались на Indie Recordings

21 май 2008 : 		 ENSLAVED ушли с Tabu Recordings

29 ноя 2007 : 		 Газета New York Times отвела для ENSLAVED место в колонке 'Arts'

18 июн 2007 : 		 ENSLAVED: доступно видео с выступления на фестивале Norwegian Wood

17 фев 2007 : 		 ENSLAVED получили норвежское "GRAMMY" в категории "Metal"

11 июн 2006 : 		 Опубликовано аудиоинтервью с Ivar'ом Bjørnson'ом (ENSLAVED)

4 июн 2006 : 		 Опубликован видеоклип ENSLAVED "Path To Vanir"

2 май 2006 : 		 ENSLAVED планируют празднование пятнадцатилетия группы

1 мар 2006 : 		 ENSLAVED сняли два новых видео

17 фев 2006 : 		 ENSLAVED : в ожидании нового альбома ”Ruun”

8 фев 2006 : 		 ENSLAVED: подготовка к выпуску нового альбома.

10 янв 2006 : 		 ENSLAVED пишут новый материал

4 мар 2005 : 		 ENSLAVED получили норвежскую GRAMMY

31 дек 2002 : 		 Новости от ENSLAVED

23 окт 2002 : 		 Новости от ENSLAVED

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Новое видео ENSLAVED

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"Storm Son", новое видео группы ENSLAVED, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "E", выходящего тринадцатого октября на Nuclear Blast.

Watch ENSLAVED's Video For New Song 'Storm Son'






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