Вокалист ENSLAVED о сериале «Викинги»: «Он просто ужасен!»
В недавнем интервью вокалист ENSLAVED Grutle Kjellson ответил на вопрос о том, что он думает о сериале "Викинги":
«Он ужасен. Совершенно ужасен. Я к тому, что "Викинги" разрушают для меня ту эпоху. Я не был бы против, будь это сказкой. Он никак не основан на исторических фактах или каких-то артефактах. Всё основано на археологии и истории. Всё в этих сериях подделка. Они выглядят не так, они живут совершенно не так, они не действуют так, как надо, и совершенно точно они так не говорили. Это просто тупая голливудская адаптация. Да даже и не адаптация вовсе. Это сказка, которую они называют "Викинги". Они вполне могли бы назваться "Конан, его друзья и их новые приключения". Вот что я думаю на этот счёт! (Смеётся)».
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