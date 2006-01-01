20 апр 2017



ENSLAVED отправились записывать новый альбом ENSLAVED объявили о возобновлении активной деятельности - группа вошла в студию для создания своего четырнадцатого альбома. По словам музыкантов, сессии состоятся в апреле в бергенской студии Duper & Solslottet Studios, а за микширование и мастеринг материала будет отвечать известный шведский продюсер Jens Bogren в Fascination Street Studios. Обложкой и оформлением диска вновь займётся Truls Espedal.



Комментирует творческий лидер ENSLAVED, Ivar Bjørnson:



"Я чрезвычайно рад записывать именно эти новые песни! Столько дверей открылось для нас с выходом 'In Times' и, поверьте, я никогда не старался больше чем сейчас, чтобы создать нечто, способное превзойти это прошлое достижение! Обещаю вам совершенно невероятный альбом, в создание которого каждый музыкант ENSLAVED вложил всю душу, а мы, как группа, пошли на непредвиденный ранее творческий риск!"







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