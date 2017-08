15 авг 2017



Новая песня AMERICAN WRECKING COMPANY "Everything And Nothing", новая песня группы AMERICAN WRECKING COMPANY, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Everything And Nothing", выход которого запланирован на восемнадцатое августа:



“Everything And Nothing”

“From Grace”

“I Won't Listen”

“Health For Wealth”

“The Burning”

“Purge”

“Enemy”

“Beautiful Lie”

“Mad By Design”

“Day Of Shame”













