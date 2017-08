22 авг 2017



Новое видео ANUBIS GATE “The Combat”, новое видео группы ANUBIS GATE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Covered In Black", выходящего первого сентября:



“Psychotopia”

“The New Delhi Assassination”

“The Combat”

“Too Much Time”

“A Journey To Nowhere”

“Black”

“Blacker”

“Blackest”

“Operation Cairo”

“From Afar”











+1 -3





просмотров: 353