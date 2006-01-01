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NAPALM DEATH приступили к записи NAPALM DEATH отправились в студию Parlour для записи нового материала, выпуск которого планируется на начало 2018 года. Продюсером материала вновь будет Russ Russell, ранее работавший с THE HAUNTED, DIMMU BORGIR и многими другими.







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