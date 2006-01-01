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*Napalm Death*



23 авг 2017 : 		 NAPALM DEATH приступили к записи

26 июн 2017 : 		 Прослушивания NAPALM DEATH возросли на 228% после визита на радио

22 июн 2017 : 		 Вокалист NAPALM DEATH учит британских политиков дэт-металлу

8 июн 2017 : 		 Рассказ о виниловом издании NAPALM DEATH

21 фев 2017 : 		 Рассказ о виниловом издании NAPALM DEATH

8 ноя 2016 : 		 Вокалист NAPALM DEATH о Трампе

20 июн 2016 : 		 Профессиональное видео полного выступления NAPALM DEATH

26 апр 2016 : 		 NAPALM DEATH подумывают о сочинении материала для нового альбома

9 мар 2016 : 		 Новое видео NAPALM DEATH

18 дек 2015 : 		 Видео полного выступления NAPALM DEATH

11 дек 2015 : 		 Вокалист NAPALM DEATH о событиях в Париже

2 дек 2015 : 		 NAPALM DEATH и MELVINS поедут в совместный тур

24 ноя 2015 : 		 Гитарист CARCASS присоединился на сцене к NAPALM DEATH

16 ноя 2015 : 		 NAPALM DEATH выступят с другим вокалистом

12 ноя 2015 : 		 Гитарист CARCASS присоединился на сцене к NAPALM DEATH

21 окт 2015 : 		 Винил NAPALM DEATH выйдет в ноябре

8 сен 2015 : 		 Новое видео NAPALM DEATH

3 июл 2015 : 		 Благотворительный сингл от NAPALM DEATH

28 фев 2015 : 		 Вокалист DEAD KENNEDYS присоединился на сцене к NAPALM DEATH

1 фев 2015 : 		 Вокалист NAPALM DEATH просит помиловать двух наркокурьеров

30 янв 2015 : 		 Раритетное концертное видео NAPALM DEATH

23 янв 2015 : 		 Новое видео NAPALM DEATH

14 янв 2015 : 		 Вокалист NAPALM DEATH о своей лирике: "Я не пытаюсь разить людей словами, будто палкой"

9 янв 2015 : 		 Новая песня NAPALM DEATH

30 дек 2014 : 		 Вокалист NAPALM DEATH опровергает слухи об уходе гитариста

24 дек 2014 : 		 Вокалист NAPALM DEATH раскрыл некоторые детали нового альбома группы

2 дек 2014 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома NAPALM DEATH

19 ноя 2014 : 		 Новая песня NAPALM DEATH

31 окт 2014 : 		 Новый альбом NAPALM DEATH выйдет в январе

25 июл 2014 : 		 NAPALM DEATH начали запись гитар

22 апр 2014 : 		 NAPALM DEATH о новом альбоме

12 апр 2014 : 		 NAPALM DEATH исполнили новую песню

3 апр 2014 : 		 NAPALM DEATH выпустят миньон

18 дек 2013 : 		 Видео с выступления NAPALM DEATH

20 мар 2013 : 		 Специальный концерт NAPALM DEATH был отменен из-за вероятности слишком громкого звука

31 янв 2013 : 		 "Enemy Of The Music Business" NAPALM DEATH выйдет на виниле

20 дек 2012 : 		 Мультикамерная съемка с выступления NAPALM DEATH

9 дек 2012 : 		 Видео полного концерта NAPALM DEATH

2 ноя 2012 : 		 Новое видео NAPALM DEATH

7 июл 2012 : 		 Новое видео NAPALM DEATH

5 июл 2012 : 		 Профессиональное видео полного выступления NAPALM DEATH

10 май 2012 : 		 Фронтмен NAPALM DEATH: «Я не гей»

29 фев 2012 : 		 Новое видео NAPALM DEATH

24 фев 2012 : 		 Новый альбом NAPALM DEATH доступен для прослушивания

23 фев 2012 : 		 Вокалист NAPALM DEATH о новых треках

21 фев 2012 : 		 Юбилейная версия 'Scum' NAPALM DEATH выйдет в марте

18 фев 2012 : 		 Вокалист NAPALM DEATH о секретах группы

16 фев 2012 : 		 Лидер NAPALM DEATH о новом альбоме

8 фев 2012 : 		 Вокалист NAPALM DEATH о новых треках

5 фев 2012 : 		 Вокалист NAPALM DEATH рассказывает о концепции альбома

2 фев 2012 : 		 NAPALM DEATH испонили два новых трека

26 янв 2012 : 		 Трек-лист нового альбома NAPALM DEATH

23 янв 2012 : 		 NAPALM DEATH представили новый трек

6 янв 2012 : 		 Новая песня NAPALM DEATH

5 ноя 2011 : 		 Обложка нового альбома NAPALM DEATH

24 сен 2011 : 		 NAPALM DEATH подписали новый контракт с CENTURY MEDIA RECORDS

21 авг 2011 : 		 Новый альбом NAPALM DEATH выйдет в феврале

14 авг 2011 : 		 NAPALM DEATH заканчивают работу над новым альбомом

5 май 2011 : 		 NAPALM DEATH начали запись

22 мар 2011 : 		 NAPALM DEATH ищут новый лейбл

16 фев 2011 : 		 Видео с выступления NAPALM DEATH

6 янв 2011 : 		 NAPALM DEATH запишут 'таинственную песню'

2 ноя 2010 : 		 NAPALM DEATH «придадут пикантности» сет-листу европейского тура

9 июн 2010 : 		 Новое видео NAPALM DEATH

1 мар 2009 : 		 NAPALM DEATH заканчивают работу над новым видео

6 дек 2008 : 		 Обложка и новая песня NAPALM DEATH

20 ноя 2008 : 		 NAPALM DEATH раскрыли трек-лист нового альбома

21 авг 2008 : 		 NAPALM DEATH огласили название нового альбома

7 авг 2008 : 		 Басист NAPALM DEATH сообщил новости из студии

26 мар 2008 : 		 Аудиоинтервью с BARNEY GREENWAY из NAPALM DEATH

7 ноя 2007 : 		 Обращение организаторов концертов NAPALM DEATH в России

14 мар 2007 : 		 Басист NAPALM DEATH рассказал о своих планах

10 ноя 2006 : 		 Новое видео NAPALM DEATH в сети

5 окт 2006 : 		 Юбилейное переиздание альбома NAPALM DEATH 'Scum' увидит свет в 2007 году

30 авг 2006 : 		 Умер экс-гитарист NAPALM DEATH Jesse Pintado

17 авг 2006 : 		 Опубликована обложка нового альбома NAPALM DEATH

24 июл 2006 : 		 Обнародован трек-лист нового альбома NAPALM DEATH

10 июн 2006 : 		 Подробности о новом альбоме NAPALM DEATH

26 май 2006 : 		 NAPALM DEATH начали записывать новый альбом

9 май 2006 : 		 NAPALM DEATH на следующей неделе начнут записывать новый альбом

6 мар 2006 : 		 Басист NAPALM DEATH обещает "ничуть не менее интенсивный альбом, чем раньше»

29 янв 2006 : 		 NAPALM DEATH начнут запись в мае

15 дек 2005 : 		 NAPALM DEATH принялись за сочинение нового материала

23 авг 2005 : 		 NAPALM DEATH: видео 'The Silence Is Deafening' в сети

18 апр 2005 : 		 NAPALM DEATH раскрывают карты

3 авг 2002 : 		 Napalm Death – в студии.

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NAPALM DEATH приступили к записи

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NAPALM DEATH отправились в студию Parlour для записи нового материала, выпуск которого планируется на начало 2018 года. Продюсером материала вновь будет Russ Russell, ранее работавший с THE HAUNTED, DIMMU BORGIR и многими другими.

NAPALM DEATH Begins Recording New Album



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КомментарииСкрыть/показать 4 )

Exceptional
23 авг 2017, 15:40		Был на их концерте в этом году. Невероятно позитивное шоу!

Anubis
23 авг 2017, 17:23		А кто это на фотографии вместо Митча Харриса? И куда он сам делся?

ALEXSATHANAS
23 авг 2017, 18:01		Гринуэй также рассказал о текущей ситуации с гитаристом NAPALM DEATH Митчем Харрисом (Mitch Harris), который не участвует в делах группы с конца 2014 года, чтобы уделять больше времени семейной жизни.

"Митч, по факту, до сих пор является членом группы", - объяснил Барни. - "Эта ситуация, которую мы сейчас решаем. Как все знают, Митч не имеет возможности гастролировать с нами. Должен сказать честно, что мы не знаем, изменится ли эта ситуация. Мы просто не знаем. Но мы не из тех, кто идет на крайние меры. Мы не считаем, что это непоправимо. Сейчас мы над этим работаем. Митч по прежнему участник группы. Скорее всего, он будет записываться с нами на следующем альбоме. По сути, сейчас твердо решено, что он будет записываться. Собственно, на этом все. Ничего зловещего за этим не стоит. Это просто набор обстоятельств, которые сложились таким образом".

Осенью 2014 года Харрис взял бессрочный перерыв в своем участии в группе, чтобы решить семейные проблемы, и в Wikipedia появилась ошибочная информация о его официальном уходе из коллектива. Однако на самом деле, Джон Кук (John Cooke, CORRUPT MORAL ALTAR) заменяет его лишь на временной основе.

Garuda
23 авг 2017, 18:11		Отличная новость! Жаль, что Митч так и не выступает с ними, группа теряет без него часть своего колорита. Но ничего не поделаешь. Хорошо, что он хотя бы учавствует в студийной работе. Если за 3 года он так и не разрешил свои семейные проблемы в пользу выступлений с группой, то, по-видимому, там не всё так просто и остаётся только пожелать ему удачи!


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