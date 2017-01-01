Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Новое видео ARCH ENEMY [47]
*Кто был первой дэт металл группой, DEATH или POSSESSED? [45]
*METALLICA & Lady Gaga: Видео с репетиции [33]
*GENE SIMMONS: «Я не жалею, что хотел прибрать "козу"» [33]
*Гитарист METALLICA рассказал, что над ним издевались в школе [21]
*
[= ||| все новости группы



*Agony Kings*



31 авг 2017 : 		 Новая песня AGONY KINGS

| - |
|||| 31 авг 2017

Новая песня AGONY KINGS

*
zoom
*
* *
"Agony Kings", новая песня группы AGONY KINGS, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Agony Kings", выход которого запланирован на шестое октября:

“Futureburn”
“Born Out Of Time”
“The Grand Mess”
“Every Dog Has It’s Day”
“Pain”
“Hard Turn”
“Agony Kings”
“Drowning In The Blood Of My Enemies”
“Deadwalk”
“Slow Demise Of Character”
“Savage Land”
“Heathen”

AGONY KINGS Streaming Eponymous Track




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



просмотров: 105

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Eluveitie Рейтинг@Mail.ru

Rambler's Top100
1997-2017 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом