31 авг 2017 : Новая песня AGONY KINGS



31 авг 2017



Новая песня AGONY KINGS "Agony Kings", новая песня группы AGONY KINGS, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Agony Kings", выход которого запланирован на шестое октября:



“Futureburn”

“Born Out Of Time”

“The Grand Mess”

“Every Dog Has It’s Day”

“Pain”

“Hard Turn”

“Agony Kings”

“Drowning In The Blood Of My Enemies”

“Deadwalk”

“Slow Demise Of Character”

“Savage Land”

“Heathen”











