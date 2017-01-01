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Дебютный альбом BEAST IN BLACK выйдет осенью Группа BEAST IN BLACK, основанная бывшим гитаристом и автором песен BATLE BEAST Anton'ом Kabanen'ом, выпустит дебютную работу, получившую название "Berserker", в ноябре этого года на Nuclear Blast. Обложку для альбома создал Anton в сотрудничестве с Roman Ismailov, с тем, кто ранее работал над оформлением BATTLE BEAST:



















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