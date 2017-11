3 ноя 2017



Видео с текстом от BEAST IN BLACK BEAST IN BLACK опубликовали официальное видео с текстом на песню "Born Again", который взят из дебютного альбома "Berserker", выход которого намечен на третье ноября на Nuclear Blast.



























+6 -0



( 4 )

просмотров: 618