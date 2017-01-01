Трейлер нового альбома BEAST IN BLACK

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Corpsegrinder04
5 окт 2017, 15:48
Припев тупо скопипизжен с Удовской песни Blitz of Lighting/
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Corpsegrinder04
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).