Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*На MARILYN MANSON упала декорация [37]
*Подробности о новом альбоме CAVALERA CONSPIRACY [27]
*Лидер SEPULTURA о возрождении классического состава [20]
*Умер Том Петти [16]
*Видео с выступления DIRKSCHNEIDER [13]
*
[= ||| все новости группы



*Beast in Black*



5 окт 2017 : 		 Трейлер нового альбома BEAST IN BLACK

28 сен 2017 : 		 Трейлер нового альбома BEAST IN BLACK

8 сен 2017 : 		 Новое видео BEAST IN BLACK

1 сен 2017 : 		 Дебютный альбом BEAST IN BLACK выйдет осенью

9 июл 2017 : 		 BEAST IN BLACK завершили работу над дебютом

| - |
|||| сегодня

Трейлер нового альбома BEAST IN BLACK

*
zoom
*
* *
BEAST IN BLACK опубликовали трейлер к дебютному альбому "Berserker", выход которого намечен на третье ноября на Nuclear Blast.

BEAST IN BLACK Release Berserker Album Video Trailer #2: Artwork







Like!+0Dislike!-1


КомментарииСкрыть/показать 1 )

Corpsegrinder04
5 окт 2017, 15:48		Припев тупо скопипизжен с Удовской песни Blitz of Lighting/


Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



просмотров: 230

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Omnia Рейтинг@Mail.ru

Rambler's Top100
1997-2017 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом