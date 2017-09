сегодня



AT THE GATES нашли гитариста AT THE GATES объявили о том, что новым гитаристом стал Jonas Stålhammar, который примет участие в записи нового альбома, старт которой намечен на ноябрь 2017 года. По словам команды, у них уже есть одиннадцать песен.















