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*At the Gates*



28 июл 2017 : 		 Вокалист AT THE GATES обещает сюрпризы

9 мар 2017 : 		 Из AT THE GATES ушел гитарист

13 июл 2016 : 		 AT THE GATES не решили, начинать ли работу над альбомом

30 янв 2016 : 		 Концертное видео AT THE GATES

30 ноя 2015 : 		 Документальный фильм о знаковом альбоме AT THE GATES

17 ноя 2015 : 		 Новое видео AT THE GATES

9 ноя 2015 : 		 Вокалист AT THE GATES надеется записать ещё один альбом

31 авг 2015 : 		 Новое видео AT THE GATES

19 авг 2015 : 		 Вокалист AT THE GATES о своем туре мечты

1 авг 2015 : 		 Профессиональное видео полного выступления AT THE GATES

26 июн 2015 : 		 Вокалист AT THE GATES: «Мы запишем новый альбом тогда, когда этого захотим»

2 июн 2015 : 		 В автобусе с AT THE GATES

10 мар 2015 : 		 AT THE GATES выпустят сплит с VOIVOD

30 янв 2015 : 		 AT THE GATES в сериале “Ghosts of the Road”

14 дек 2014 : 		 Видео с выступления AT THE GATES

29 ноя 2014 : 		 Видео с выступления AT THE GATES

20 ноя 2014 : 		 Новое видео AT THE GATES

17 окт 2014 : 		 Новое видео AT THE GATES

15 окт 2014 : 		 Рассказ о лимитированном издании нового альбома AT THE GATES

22 сен 2014 : 		 Новая песня AT THE GATES

17 сен 2014 : 		 Варианты изданий нового альбома AT THE GATES

4 сен 2014 : 		 Тизер нового альбома AT THE GATES

21 авг 2014 : 		 Обложка нового альбома AT THE GATES

15 авг 2014 : 		 AT THE GATES завершили работу над альбомом

19 май 2014 : 		 Видео с выступления AT THE GATES

17 апр 2014 : 		 AT THE GATES: видео из студии

28 янв 2014 : 		 AT THE GATES планируют выпустить новый альбом

24 окт 2013 : 		 AT THE GATES мрачно "пригрозили" концертами в России

29 июл 2013 : 		 Видео с выступления AT THE GATES

9 июл 2013 : 		 AT THE GATES почтили память гитариста SLAYER

28 июн 2013 : 		 Гитарист AT THE GATES/Ex-THE HAUNTED завершил работу над сольным альбомом

5 ноя 2012 : 		 PAUL HAUG присоединился на сцене к AT THE GATES

25 июл 2011 : 		 Видео с выступления AT THE GATES

20 июн 2011 : 		 Участники DARK TRANQUILLITY, KING DIAMOND присоединились на сцене к AT THE GATES

3 май 2011 : 		 Видео с выступления AT THE GATES

26 июн 2010 : 		 Редкая съемка AT THE GATES

5 фев 2010 : 		 AT THE GATES анонсировали бокс-сет

20 янв 2010 : 		 Переиздание альбома AT THE GATES выйдет в феврале

15 янв 2010 : 		 Детали нового DVD AT THE GATES

13 янв 2010 : 		 Превью с нового DVD AT THE GATES

25 ноя 2009 : 		 AT THE GATES выпустят трёхдисковый DVD-сет

9 фев 2009 : 		 AT THE GATES ищут материал для DVD

25 сен 2008 : 		 AT THE GATES работают над документальным фильмом

13 май 2008 : 		 Видео и фото первого концерта воссоединившихся AT THE GATES

12 май 2008 : 		 Первый за 12 лет концерт AT THE GATES

8 фев 2008 : 		 Гитарист AT THE GATES размышляет на тему реюниона группы

19 окт 2007 : 		 AT THE GATES обьединятся для нескольких концертов

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|||| 28 июл 2017

Вокалист AT THE GATES обещает сюрпризы

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В ходе недавнего интервью вокалист AT THE GATES Tomas Lindberg рассказал о текущем положении дел в команде:

«Мы заняты процессом сочинения, и всё идёт отлично. Мы сконцентрированы, воодушевлены, полны вдохновения и... Да, всё идёт очень хорошо. На самом деле всё идёт быстрее, чем я ожидал, и идёт достаточно плавно. Что касается меня, то вовлечённость в дела THE LURKING FEAR плавно перетекла в занятие AT THE GATES, и я просто не сбавлял оборотов».

О том, как это создавать материал без Anders'a Björler'a:

«Мы все хотим, чтобы всё было сделано как надо. Сейчас активно работает Jonas, написавший сорок процентов материала "At War With Reality" и "Slaughter Of The Soul", так что теперь он основной автор, и то, что он пока представил, просто великолепно. Это настоящий AT THE GATES. "At War With Reality" был хорошим, сильным альбомом, но думаю, что новая работа более сконцентрирована на нашей сущности».

О музыкальном направлении нового альбома:

«Было много обсуждений и, как я уже сказал, сейчас у нас очень вдохновляющая и творческая атмосфера. Я бы ещё раз хотел добавить, что на "At War With Reality" мы пытались понять, чем являются AT THE GATES. Быть может, чуть больше углубиться в истоки, чтобы понять, какие из аспектов AT THE GATES того времени подойдут современным AT THE GATES, и сделать все запись, представляющую нас нынешних. Но думаю, что кое-что многих сможет удивить. Пока это очень последовательный, сильный альбом, с очень сильными песнями».

AT THE GATES Frontman Promises






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КомментарииСкрыть/показать 1 )

kordax
28 июл 2017, 15:51		Обосраться на сцене решил чтоли?!


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