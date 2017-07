28 июл 2017



Вокалист AT THE GATES обещает сюрпризы В ходе недавнего интервью вокалист AT THE GATES Tomas Lindberg рассказал о текущем положении дел в команде:



«Мы заняты процессом сочинения, и всё идёт отлично. Мы сконцентрированы, воодушевлены, полны вдохновения и... Да, всё идёт очень хорошо. На самом деле всё идёт быстрее, чем я ожидал, и идёт достаточно плавно. Что касается меня, то вовлечённость в дела THE LURKING FEAR плавно перетекла в занятие AT THE GATES, и я просто не сбавлял оборотов».



О том, как это создавать материал без Anders'a Björler'a:



«Мы все хотим, чтобы всё было сделано как надо. Сейчас активно работает Jonas, написавший сорок процентов материала "At War With Reality" и "Slaughter Of The Soul", так что теперь он основной автор, и то, что он пока представил, просто великолепно. Это настоящий AT THE GATES. "At War With Reality" был хорошим, сильным альбомом, но думаю, что новая работа более сконцентрирована на нашей сущности».



О музыкальном направлении нового альбома:



«Было много обсуждений и, как я уже сказал, сейчас у нас очень вдохновляющая и творческая атмосфера. Я бы ещё раз хотел добавить, что на "At War With Reality" мы пытались понять, чем являются AT THE GATES. Быть может, чуть больше углубиться в истоки, чтобы понять, какие из аспектов AT THE GATES того времени подойдут современным AT THE GATES, и сделать все запись, представляющую нас нынешних. Но думаю, что кое-что многих сможет удивить. Пока это очень последовательный, сильный альбом, с очень сильными песнями».















