Новый альбом AT THE GATES выйдет весной AT THE GATES выпустят новую работу, получившую название "To Drink From The Night Itself", 18 мая на Century Media Records. Запись материала проходила с Russ'ом Russell'ом (NAPALM DEATH, THE HAUNTED, DIMMU BORGIR) в студии Parlour.























