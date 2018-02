сегодня



Обложка и трек-лист нового альбома AT THE GATES AT THE GATES опубликовали обложку и трек-лист нового альбома "To Drink From The Night Itself", выход которого намечен на 18 мая на Century Media. Продюсером материала был Russ Russell (NAPALM DEATH, THE HAUNTED, DIMMU BORGIR).



Трек-лист:



01. Der Widerstand

02. To Drink From The Night Itself

03. A Stare Bound In Stone

04. Palace Of Lepers

05. Daggers Of Black Haze

06. The Chasm

07. In Nameless Sleep

08. The Colours Of The Beast

09. A Labyrinth Of Tombs

10. Seas Of Starvation

11. In Death They Shall Burn

12. The Mirror Black



















