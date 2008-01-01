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*At the Gates*



17 ноя 2017 : 		 AT THE GATES приступили к записи

12 сен 2017 : 		 AT THE GATES нашли гитариста

28 июл 2017 : 		 Вокалист AT THE GATES обещает сюрпризы

9 мар 2017 : 		 Из AT THE GATES ушел гитарист

13 июл 2016 : 		 AT THE GATES не решили, начинать ли работу над альбомом

30 янв 2016 : 		 Концертное видео AT THE GATES

30 ноя 2015 : 		 Документальный фильм о знаковом альбоме AT THE GATES

17 ноя 2015 : 		 Новое видео AT THE GATES

9 ноя 2015 : 		 Вокалист AT THE GATES надеется записать ещё один альбом

31 авг 2015 : 		 Новое видео AT THE GATES

19 авг 2015 : 		 Вокалист AT THE GATES о своем туре мечты

1 авг 2015 : 		 Профессиональное видео полного выступления AT THE GATES

26 июн 2015 : 		 Вокалист AT THE GATES: «Мы запишем новый альбом тогда, когда этого захотим»

2 июн 2015 : 		 В автобусе с AT THE GATES

10 мар 2015 : 		 AT THE GATES выпустят сплит с VOIVOD

30 янв 2015 : 		 AT THE GATES в сериале “Ghosts of the Road”

14 дек 2014 : 		 Видео с выступления AT THE GATES

29 ноя 2014 : 		 Видео с выступления AT THE GATES

20 ноя 2014 : 		 Новое видео AT THE GATES

17 окт 2014 : 		 Новое видео AT THE GATES

15 окт 2014 : 		 Рассказ о лимитированном издании нового альбома AT THE GATES

22 сен 2014 : 		 Новая песня AT THE GATES

17 сен 2014 : 		 Варианты изданий нового альбома AT THE GATES

4 сен 2014 : 		 Тизер нового альбома AT THE GATES

21 авг 2014 : 		 Обложка нового альбома AT THE GATES

15 авг 2014 : 		 AT THE GATES завершили работу над альбомом

19 май 2014 : 		 Видео с выступления AT THE GATES

17 апр 2014 : 		 AT THE GATES: видео из студии

28 янв 2014 : 		 AT THE GATES планируют выпустить новый альбом

24 окт 2013 : 		 AT THE GATES мрачно "пригрозили" концертами в России

29 июл 2013 : 		 Видео с выступления AT THE GATES

9 июл 2013 : 		 AT THE GATES почтили память гитариста SLAYER

28 июн 2013 : 		 Гитарист AT THE GATES/Ex-THE HAUNTED завершил работу над сольным альбомом

5 ноя 2012 : 		 PAUL HAUG присоединился на сцене к AT THE GATES

25 июл 2011 : 		 Видео с выступления AT THE GATES

20 июн 2011 : 		 Участники DARK TRANQUILLITY, KING DIAMOND присоединились на сцене к AT THE GATES

3 май 2011 : 		 Видео с выступления AT THE GATES

26 июн 2010 : 		 Редкая съемка AT THE GATES

5 фев 2010 : 		 AT THE GATES анонсировали бокс-сет

20 янв 2010 : 		 Переиздание альбома AT THE GATES выйдет в феврале

15 янв 2010 : 		 Детали нового DVD AT THE GATES

13 янв 2010 : 		 Превью с нового DVD AT THE GATES

25 ноя 2009 : 		 AT THE GATES выпустят трёхдисковый DVD-сет

9 фев 2009 : 		 AT THE GATES ищут материал для DVD

25 сен 2008 : 		 AT THE GATES работают над документальным фильмом

13 май 2008 : 		 Видео и фото первого концерта воссоединившихся AT THE GATES

12 май 2008 : 		 Первый за 12 лет концерт AT THE GATES

8 фев 2008 : 		 Гитарист AT THE GATES размышляет на тему реюниона группы

19 окт 2007 : 		 AT THE GATES обьединятся для нескольких концертов

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AT THE GATES приступили к записи

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AT THE GATES отправились в студию Parlour вместе с продюсером Russ'ом Russell'ом (NAPALM DEATH, THE HAUNTED, DIMMU BORGIR) для записи нового альбома, выход которого намечен на начало следующего года на Century Media.

«Мы наконец-то отправились в студию и очень этому рады. За последние семь месяцев все проработано и нам не терпится зафиксировать все на пленке. Russ Russell отлично показал себя в работе над прошлым релизом и мы хотели, чтобы и над новым альбомом он был с нами. Он именно тот, кто нам нужен.

Новый диск должен быть более мрачным, богатым и яростным, чем прошлая работа. Он покажет куда больше настоящих AT THE GATES и могу сказать, что подход в плане текстов такой же, какой ощущался на 'The Red In The Sky Is Ours'. Больше красного чем синего. С нетерпением жду момента, когда люди смогут его услышать» — говорит вокалист команды, Tomas Lindberg.

AT THE GATES Begins Recording 'Darker, Richer And More Raging' New Album






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