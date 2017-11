сегодня



AT THE GATES приступили к записи AT THE GATES отправились в студию Parlour вместе с продюсером Russ'ом Russell'ом (NAPALM DEATH, THE HAUNTED, DIMMU BORGIR) для записи нового альбома, выход которого намечен на начало следующего года на Century Media.



«Мы наконец-то отправились в студию и очень этому рады. За последние семь месяцев все проработано и нам не терпится зафиксировать все на пленке. Russ Russell отлично показал себя в работе над прошлым релизом и мы хотели, чтобы и над новым альбомом он был с нами. Он именно тот, кто нам нужен.



Новый диск должен быть более мрачным, богатым и яростным, чем прошлая работа. Он покажет куда больше настоящих AT THE GATES и могу сказать, что подход в плане текстов такой же, какой ощущался на 'The Red In The Sky Is Ours'. Больше красного чем синего. С нетерпением жду момента, когда люди смогут его услышать» — говорит вокалист команды, Tomas Lindberg.















+4 -2









просмотров: 289