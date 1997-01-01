сегодня



STEVE VAI о гастролях голограммы FRANK ZAPPA STEVE VAI опубликовал следующее сообщение:



«Не проходит и дня, чтобы я не думал о Фрэнке. Ничто не может и не сможет заменить его место в сердцах фанатов, его семьи и музыкантов, которые работали с ним и любили его. Ничто — и каждый это знает.



Когда меня пригласили принять участие в трёх — четырёх шоу голограммы Фрэнка, я подумал... это будет чудно, но с другой стороны посчитал, что это будут особенные шоу. Вновь оказаться на сцене и играть его музыку для фанатов с его командой (среди которой столько моих друзей) и призрачной фигурой, возвышающейся над всем этим, было интересным событием и достаточным для того, чтобы я согласился принять участие в туре.



Конечно же, это не Фрэнк, и мне уже не двадцать, но я очень рад, для меня большая честь, что меня пригласили возродить дух Фрэнка и его вечную музыку благодаря новым технологиям для тех фанатов, кто столь близок с ним. Я точно так же ощущал себя, когда готовился для тура ZPZ, и это подарило фантастический опыт.



Я верю в то, что фанаты понимают, что это всего лишь изображение, и голографическая технология — лишь имитация, но это передовая технология, и открытые ко всему новому должны оценить событие по достоинству. Я так же хотел бы оказаться на этом концерте, если бы узнал о нём из новостей. Если человек сможет прийти на концерт с ощущением любви к музыке Фрэнка во главе угла, я верю в то, что это будет очень проникновенным вечером для всех, кто его посетит.



И это ещё один огромный ностальгический пласт, потому что для большинства из нас музыка Фрэнка просто лучшая.







+0 -0





просмотров: 136

