Концертный релиз DOWN 'N' OUTZ выйдет зимой Первого декабря на Frontiers Music состоится релиз нового концертного альбома DOWN 'N' OUTZ, получившего название "The Further Live Adventures Of ..." и записанного на выступлении в декабре 2014 года. Релиз будет доступен на 2CD/DVD, Blu-ray, виниле и в цифровом варианте. Кроме того, лейбл перевыпустит на CD и виниле альбомы "My Re-Generation" и "The Further Adventures Of ...".



Трек-лист:



CD1



01. Funeral For A Friend / Love Lies Bleeding02. One More Chance To Run03. Rock And Roll Queen04. Drivin' Sister05. Whizz Kid06. Storm07. Overnight Angels08. One Of The Boys09. Shouting And Pointing CD2



01. Sea Diver02. The Journey03. Who Do You Love04. Crash Street Kidds05. Violence06. England Rocks07. Good Times DVD



01. Funeral For A Friend / Love Lies Bleeding02. One More Chance To Run03. Rock And Roll Queen04. Drivin' Sister05. Whizz Kid06. Storm07. Overnight Angels08. One Of The Boys09. Shouting And Pointing10. Sea Diver11. The Journey12. Who Do You Love13. Crash Street Kidds14. Violence15. England Rocks16. Good Times















