DOWN 'N' OUTZ работают над новым материалом DOWN 'N' OUTZ, проект вокалиста DEF LEPPARD Joe Eilliot'a, работает над третьим альбомом, предварительно запланированным к выходу в 2019 году. И, в отличие от первых двух, этот будет содержать собственные песни.



«Очень просто сказать: "Давайте напишем тему, которая будет звучать, ну, к примеру, как "White Punks On Dope", — и ты можешь это сделать, сделать что-то в таком духе или что-то в духе AC/DC. Это не очень сложно. Может, выйдет не очень, но дух будет. Что мы делаем — соединяем все команды такого плана. Так что это будет немного в духе MOTT, где будет много Elton'а John'a, QUEEN и HUMBLE PIE, немного Springsteen'a, не LEPPARD, больше фортепианного, более саундтреково и таким, чего я раньше до этого не делал».



По словам Joe, он создал все песни на фортепиано:



«Знаете, я не хотел быть в двух командах, что-то придумывать и ломать голову, куда и в какую группу этот материал направить. Поэтому я сразу начал писать то, что совершенно не подходит для DL, но нравится мне. И здорово, когда подобные мысли есть в твоей голове, потому что некоторые из них, скажу буквально, засели там с незапамятных времен. И чувство из серии: "Наконец-то я нашёл этой идее воплощение" просто прекрасное, будет бомба!»



По словам Joe, все нужно закончить до того, как LEPPARD поедут в тур, и вряд ли третий альбом выйдет раньше сентября следующего года.























