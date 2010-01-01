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*Down 'N' Outz*



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7 ноя 2017 : 		 Концертное видео DOWN 'N' OUTZ

29 окт 2017 : 		 Концертное видео DOWN 'N' OUTZ

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26 мар 2014 : 		 DOWN 'N' OUTZ выпускают альбом

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24 мар 2011 : 		 DOWN 'N' OUTZ планируют выпустить альбом с оригинальным материалом

7 янв 2011 : 		 Новое видео DOWN 'N OUTZ

6 июн 2010 : 		 Новое видео DOWN 'N OUTZ

6 мар 2010 : 		 Новая группа вокалиста DEF LEPPARD вносит финальные штрихи в дебютный альбом

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DOWN 'N' OUTZ работают над новым материалом

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DOWN 'N' OUTZ, проект вокалиста DEF LEPPARD Joe Eilliot'a, работает над третьим альбомом, предварительно запланированным к выходу в 2019 году. И, в отличие от первых двух, этот будет содержать собственные песни.

«Очень просто сказать: "Давайте напишем тему, которая будет звучать, ну, к примеру, как "White Punks On Dope", — и ты можешь это сделать, сделать что-то в таком духе или что-то в духе AC/DC. Это не очень сложно. Может, выйдет не очень, но дух будет. Что мы делаем — соединяем все команды такого плана. Так что это будет немного в духе MOTT, где будет много Elton'а John'a, QUEEN и HUMBLE PIE, немного Springsteen'a, не LEPPARD, больше фортепианного, более саундтреково и таким, чего я раньше до этого не делал».

По словам Joe, он создал все песни на фортепиано:

«Знаете, я не хотел быть в двух командах, что-то придумывать и ломать голову, куда и в какую группу этот материал направить. Поэтому я сразу начал писать то, что совершенно не подходит для DL, но нравится мне. И здорово, когда подобные мысли есть в твоей голове, потому что некоторые из них, скажу буквально, засели там с незапамятных времен. И чувство из серии: "Наконец-то я нашёл этой идее воплощение" просто прекрасное, будет бомба!»

По словам Joe, все нужно закончить до того, как LEPPARD поедут в тур, и вряд ли третий альбом выйдет раньше сентября следующего года.





DEF LEPPARD Singer






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