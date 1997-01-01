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*Autopsy*



27 окт 2017 : 		 Новая песня AUTOPSY

15 ноя 2015 : 		 Трейлер бокс-сета AUTOPSY

31 окт 2015 : 		 Новая песня AUTOPSY

3 сен 2015 : 		 AUTOPSY выпустят 4-дисковый релиз

27 мар 2014 : 		 Новая песня AUTOPSY

23 фев 2014 : 		 Новый альбом AUTOPSY выйдет в апреле

22 июн 2013 : 		 AUTOPSY исполнили две новые песни

18 июн 2013 : 		 Новая песня AUTOPSY

5 июн 2013 : 		 AUTOPSY открыли специальный сайт

29 май 2013 : 		 Новая песня AUTOPSY

20 апр 2013 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома AUTOPSY

29 мар 2013 : 		 AUTOPSY начнут запись в апреле

24 окт 2012 : 		 AUTOPSY готовы к студийной работе

31 авг 2012 : 		 Видео с выступления AUTOPSY

21 авг 2012 : 		 Фрагмент нового DVD AUTOPSY

31 май 2012 : 		 Трейлер нового DVD AUTOPSY

29 мар 2012 : 		 AUTOPSY выпустят DVD

16 фев 2012 : 		 Новое видео AUTOPSY

28 янв 2012 : 		 Обложка и трек-лист нового релиза AUTOPSY

19 ноя 2011 : 		 Компиляция AUTOPSY выйдет в феврале

31 окт 2011 : 		 AUTOPSY завершили запись новых треков

7 окт 2011 : 		 Переиздание AUTOPSY в октябре

5 окт 2011 : 		 AUTOPSY опубликовали название нового сборника

11 сен 2011 : 		 AUTOPSY начнут работу в октябре

6 июл 2011 : 		 HD-видео AUTOPSY

7 май 2011 : 		 AUTOPSY открыли мини-сайт

4 май 2011 : 		 AUTOPSY исполнили новый трек

29 апр 2011 : 		 Новая песня AUTOPSY

19 апр 2011 : 		 Новое видео AUTOPSY

28 мар 2011 : 		 Обложка нового альбома AUTOPSY

23 мар 2011 : 		 Винил нового альбома AUTOPSY выйдет в середине мая

24 фев 2011 : 		 Трек-лист нового альбома AUTOPSY

8 фев 2011 : 		 AUTOPSY начали запись

9 янв 2011 : 		 AUTOPSY войдут в студию в следующем месяце

27 окт 2010 : 		 Новости от AUTOPSY

14 сен 2010 : 		 Новая песня AUTOPSY

4 сен 2010 : 		 Семплы с нового EP AUTOPSY

24 авг 2010 : 		 Прово-видео от AUTOPSY

12 авг 2010 : 		 AUTOPSY завершили работу над новым ЕР

24 апр 2006 : 		 AUTOPSY: DVD "Dark Crusades" появится в мае

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|||| 27 окт 2017

Новая песня AUTOPSY

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AUTOPSY выпустят пятнадцатого декабря новый мини-LP "Skull Grinder", который будет доступен на CD, виниле и в цифровом варианте. Фрагмент из этого релиза, "Skull Grinder", доступен ниже.

AUTOPSY To Release 'Puncturing The Grotesque' Mini-LP; Listen To Title Track






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КомментарииСкрыть/показать 2 )

for example
27 окт 2017, 21:07		Skull Grinder пару лет назад вышел ващет.

Exterminator
28 окт 2017, 02:01		Опомнились


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