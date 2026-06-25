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Queen

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ADAM LAMBERT: «У QUEEN нет никаких планов»



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ADAM LAMBERT в недавнем интервью ответил на вопрос, когда у поклонников появится шанс снова увидеть его выступление с QUEEN:

«У QUEEN ничего не запланировано. У нас никогда не было разговора о том, что мы закончили, но на самом деле сейчас ничего не запланировано. Всё зависит от них. Они боссы. Я гость. Если они позвонят мне и скажут: "Мы хотим снова отправиться в турне", я отвечу: "Да, конечно, я с удовольствием"».

О своём сотрудничестве с QUEEN сказал:

«Это благословение. Мне очень повезло. У меня всё сложилось замечательно. У меня нет претензий. Мне нравится, что я теперь тоже сочиняю свою музыку. Достигаются сразу две цели. Выступать с QUEEN — это огромная честь. Это прекрасная возможность почтить память одного из величайших музыкантов, Фредди Меркьюри, которого я люблю, и предоставить Brian'y и Roger'y возможность исполнять свои песни и насладиться их наследием, а зрителям — подпевать каждой песне. Это лучшая аудитория благодаря музыке QUEEN. А потом, когда я приступаю к работе, у меня появляется другой интерес. Я начинаю сочинять о своей собственной жизни. Я много чего написал в соавторстве для своего нового альбома, и он обо мне, о том, кто я такой, и он оригинальный, он новый. Мне повезло, что у меня есть и то, и другое».

В январе этого года Brian, похоже, поставил крест на возможном возвращении QUEEN с туром в США, заявив в интервью британской газете Daily Mail:

«В Америке сейчас небезопасно, так что это нужно учитывать. Это очень печально, потому что, как мне кажется, QUEEN завоевали популярность в Америке, и мы её любим, но сейчас всё не так, как было раньше. Сейчас все дважды подумают, прежде чем ехать туда».




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КомментарииСкрыть/показать 4 )

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25 июн 2026
father
А я напоминаю всем присутствующим, что Адам Ламберт - пидор
25 июн 2026
m
mohnatiy
father, спасибо! А то смотрю на фотки и думаю - пидор или нет?
25 июн 2026
Вашингтон Ирвинг
mohnatiy, по фото непонятно. нужно брать анализы - мочу и рэп
25 июн 2026
father
mohnatiy, так он же сам говорил. Или пидору на слово нельзя доверять?
просмотров: 185

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