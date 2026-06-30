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Гитарист LIMP BIZKIT: «Сейчас мы популярнее, чем раньше»



WES BORLAND в недавнем интервью ответил на вопрос о том, есть у LIMP BIZKIT планы относительно нового материала:



«Совершенно точно. Мы собираемся начать писать в августе. По-моему, у нас как раз есть свободное время в этом месяце, и мы планируем использовать его для работы над новыми песнями.



У нас уже были несколько сессий по написанию материала, и от них осталось немало интересных фрагментов, которые вполне могут войти в новые композиции. Мы с Fred'ом Durst'ом недавно переслушивали риффы и записи с одной из прошлогодних сессий и постоянно говорили: "О, я совсем забыл об этом. И об этом тоже". Так что определенный запас идей у нас уже есть».



Рассказывая о том, как обычно проходит процесс сочинения музыки в LIMP BIZKIT, Wes объяснил:



«Чаще всего Fred приходит с какой-то идеей. Или я... На самом деле мне самому нужно снова начать делать то, чем я давно не занимался, — заранее готовить материал. Последние пару лет мы были настолько заняты, что, когда удавалось попасть в студию — а такое происходило несколько раз, — времени на полноценную подготовку уже не оставалось. Наша концертная активность сейчас просто невероятная. Не знаю, связано ли это с TikTok, ностальгией или чем-то еще, но мы постоянно в разъездах.



Раньше, когда мы записывали альбомы, я заранее сочинял большое количество риффов, приносил их в студию, и мы уже отталкивались от них, строя песни. Иногда Fred работает над идеями дома, а потом мы развиваем их вместе. Бывает и так, что мы просто начинаем импровизировать. Или он вдруг говорит: "Прямо сейчас напиши лучшую вещь в своей жизни". И иногда именно так рождаются песни.



По-моему, именно так появилась "Break Stuff". Я сыграл тот самый вступительный рифф, основанный буквально на простейшем hammer-on, а Fred сказал: "Этого достаточно". Мы просто начали крутить его по кругу. Никогда не знаешь, что в итоге сработает. Самое смешное, что, когда я придумал этот рифф, это почти была шутка — настолько он был простым. Я даже сказал что-то вроде: "Ну, типа вот так?" — сыграл первое, что пришло в голову, а в итоге это превратилось в одну из самых "опасных" песен в мире».



Когда интервьюер отметил, что недавно KORN заявили, что сейчас находятся на пике своей популярности, Borland признался, что с LIMP BIZKIT происходит то же самое.



«Мы тоже сейчас популярнее, чем когда-либо. Это просто безумие. И я говорю это не из самодовольства — мы сами не можем в это поверить. Нам невероятно повезло. Я даже не знаю, как именно это произошло. Но, думаю, дело еще и в том, что сейчас мы прекрасно ладим друг с другом. Мы уже взрослые люди, но по-прежнему получаем удовольствие от того, что делаем. И мне кажется, публика это чувствует».







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