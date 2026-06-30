Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*ADAM LAMBERT: «У QUEEN нет никаких планов» 48
*Легендарный продюсер SCOTT BURNS: «Дэт-металл многие восприн... 45
*Зрители фестиваля Download с интересом наблюдали за действие... 26
*TIM “RIPPER” OWENS: «Есть причина, почему IRON MAIDEN играют... 24
*Барабанщик ANTHRAX повредил руку 23
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*ADAM LAMBERT: «У QUEEN нет никаких планов» 48
*Легендарный продюсер SCOTT BURNS: «Дэт-металл многие восприн... 45
*Зрители фестиваля Download с интересом наблюдали за действие... 26
*TIM “RIPPER” OWENS: «Есть причина, почему IRON MAIDEN играют... 24
*Барабанщик ANTHRAX повредил руку 23
[= ||| все новости группы



*

Limp Bizkit

*



30 июн 2026 : 		 Гитарист LIMP BIZKIT: «Сейчас мы популярнее, чем раньше»

17 июн 2026 : 		 Гитарист LIMP BIZKIT: «С уходом Сэма мы лишились части ДНК»

23 апр 2026 : 		 FRED DURST в новом видео MACHINE GUN KELLY

1 дек 2025 : 		 LIMP BIZKIT почтили память басиста

25 ноя 2025 : 		 Концертное видео LIMP BIZKIT'01

22 окт 2025 : 		 У басиста LIMP BIZKIT мог быть сердечный приступ

20 окт 2025 : 		 Вокалист LIMP BIZKIT почтил память басиста

19 окт 2025 : 		 Умер басист и один из основателей LIMP BIZKIT

12 сен 2025 : 		 Новая песня LIMP BIZKIT

30 июн 2025 : 		 LIMP BIZKIT разогрели METALLICA

10 окт 2024 : 		 Вокалист LIMP BIZKIT хочет 200 миллионов с UNIVERSAL

4 июл 2024 : 		 Новое видео LIMP BIZKIT

8 фев 2023 : 		 Новое видео LIMP BIZKIT

18 июл 2022 : 		 LIMP BIZKIT отменили тур из-за проблем со здоровьем вокалиста

11 май 2022 : 		 Видео с выступления LIMP BIZKIT

21 апр 2022 : 		 Новое видео LIMP BIZKIT

21 мар 2022 : 		 Профессиональное видео полного выступления LIMP BIZKIT

29 окт 2021 : 		 Новый альбом LIMP BIZKIT выйдет осенью

30 сен 2021 : 		 Новая песня LIMP BIZKIT

26 авг 2021 : 		 LIMP BIZKIT отменили все концерты в 2021

11 авг 2021 : 		 Вокалист LIMP BIZKIT об отмене тура

10 авг 2021 : 		 LIMP BIZKIT отменили концерты из-за COVID-19

2 авг 2021 : 		 Видео с выступления LIMP BIZKIT

1 авг 2021 : 		 Видео с выступления LIMP BIZKIT

1 июл 2021 : 		 У LIMP BIZKIT есть 35

12 фев 2020 : 		 Вокалист LIMP BIZKIT номинирован на Золотую малину
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Гитарист LIMP BIZKIT: «Сейчас мы популярнее, чем раньше»



zoom
WES BORLAND в недавнем интервью ответил на вопрос о том, есть у LIMP BIZKIT планы относительно нового материала:

«Совершенно точно. Мы собираемся начать писать в августе. По-моему, у нас как раз есть свободное время в этом месяце, и мы планируем использовать его для работы над новыми песнями.

У нас уже были несколько сессий по написанию материала, и от них осталось немало интересных фрагментов, которые вполне могут войти в новые композиции. Мы с Fred'ом Durst'ом недавно переслушивали риффы и записи с одной из прошлогодних сессий и постоянно говорили: "О, я совсем забыл об этом. И об этом тоже". Так что определенный запас идей у нас уже есть».

Рассказывая о том, как обычно проходит процесс сочинения музыки в LIMP BIZKIT, Wes объяснил:

«Чаще всего Fred приходит с какой-то идеей. Или я... На самом деле мне самому нужно снова начать делать то, чем я давно не занимался, — заранее готовить материал. Последние пару лет мы были настолько заняты, что, когда удавалось попасть в студию — а такое происходило несколько раз, — времени на полноценную подготовку уже не оставалось. Наша концертная активность сейчас просто невероятная. Не знаю, связано ли это с TikTok, ностальгией или чем-то еще, но мы постоянно в разъездах.

Раньше, когда мы записывали альбомы, я заранее сочинял большое количество риффов, приносил их в студию, и мы уже отталкивались от них, строя песни. Иногда Fred работает над идеями дома, а потом мы развиваем их вместе. Бывает и так, что мы просто начинаем импровизировать. Или он вдруг говорит: "Прямо сейчас напиши лучшую вещь в своей жизни". И иногда именно так рождаются песни.

По-моему, именно так появилась "Break Stuff". Я сыграл тот самый вступительный рифф, основанный буквально на простейшем hammer-on, а Fred сказал: "Этого достаточно". Мы просто начали крутить его по кругу. Никогда не знаешь, что в итоге сработает. Самое смешное, что, когда я придумал этот рифф, это почти была шутка — настолько он был простым. Я даже сказал что-то вроде: "Ну, типа вот так?" — сыграл первое, что пришло в голову, а в итоге это превратилось в одну из самых "опасных" песен в мире».

Когда интервьюер отметил, что недавно KORN заявили, что сейчас находятся на пике своей популярности, Borland признался, что с LIMP BIZKIT происходит то же самое.

«Мы тоже сейчас популярнее, чем когда-либо. Это просто безумие. И я говорю это не из самодовольства — мы сами не можем в это поверить. Нам невероятно повезло. Я даже не знаю, как именно это произошло. Но, думаю, дело еще и в том, что сейчас мы прекрасно ладим друг с другом. Мы уже взрослые люди, но по-прежнему получаем удовольствие от того, что делаем. И мне кажется, публика это чувствует».




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 1 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

30 июн 2026
Altair21
Новые альбомы пишут у кого старые плохие) а вообще сейчас это классика - чёс по старым альбомам и народу заходит на ура) что-то у Лимп Бизкит слушать после 2003 года смысла нет. А так были с девушкой в 20 году в Мегаспорте у нас, было прикольно, ток надо было в фанку идти, а не на трибунах париться)
просмотров: 110

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом