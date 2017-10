все новости группы







Armortura







30 окт 2017 : Лидер ANNIHILATOR на альбоме ARMORTURA



сегодня



Лидер ANNIHILATOR на альбоме ARMORTURA Лидер ANNIHILATOR Jeff Waters принял участие в записи одного из треков на ново альбоме ARMORTURA, “Insidious", выход которого намечен на 26 ноября:



“Zodiac”

“Insidious”

“Hellbound”

“Cursed”

“Shadow Underworld”

“Flight 19”

“11th Hour”

“Wanted Dead Or Alive”

“The Keep”

“Requiem For The Damned”

“11th Hour” (feat. Jeff Waters) (Bonus Track)









+1 -2



( 1 )

просмотров: 176