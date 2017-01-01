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*Bad Wolves*



3 ноя 2017 : 		 Видео с текстом от BAD WOLVES

3 ноя 2017 : 		 Дебютный альбом BAD WOLVES выйдет весной

1 май 2017 : 		 Новое видео BAD WOLVES

19 апр 2017 : 		 Музыканты из DEVILDRIVER, GOD FORBID, DIVINE HERESY в новом проекте BAD WOLVES

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|||| 3 ноя 2017

Видео с текстом от BAD WOLVES

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BAD WOLVES, в состав которой входят John Boecklin (ex-DEVILDRIVER), Tommy Vext (SNOT, DIVINE HERESY, WESTFIELD MASSACRE), Doc Coyle (GOD FORBID), Chris Cain (BURY YOUR DEAD) и Kyle Konkiel (VIMIC, IN THIS MOMENT), опубликовали официальное видео с текстом на песню "Toast To The Ghost", которая взята из дебютного альбома, выходящего весной на Eleven Seven Music.

BAD WOLVES Feat. Former DEVILDRIVER, GOD FORBID, DIVINE HERESY Members: Lyric Video For 'Toast To The Ghost' Song








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