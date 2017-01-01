Видео с текстом от BAD WOLVES

BAD WOLVES, в состав которой входят John Boecklin (ex-DEVILDRIVER), Tommy Vext (SNOT, DIVINE HERESY, WESTFIELD MASSACRE), Doc Coyle (GOD FORBID), Chris Cain (BURY YOUR DEAD) и Kyle Konkiel (VIMIC, IN THIS MOMENT), опубликовали официальное видео с текстом на песню "Toast To The Ghost", которая взята из дебютного альбома, выходящего весной на Eleven Seven Music.
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