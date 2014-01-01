23 ноя 2017



Новый альбом GUS G. выйдет в апреле Бывший гитарист Ozzy Osbourne'а Gus G. подписал контракт на выпуск сольного альбома с лейблом AFM Records. Новая студийная работа увидит свет в апреле 2018 года.



По словам музыканта: “Я очень рад подтвердить, что я подписал контракт на выпуск своих сольных записей по всему миру с одним из ведущих европейских рекорд-лейблом AFM Records! По моему мнению, AFM - одна из немногих компаний, которые уделяют внимание развитию конкретного артиста, команда лейбла по настоящему увлечена тем, что делает, у нее всегда есть свежие и прекрасные идеи. Мы уже успели поработать над альбомом Firewind "Immortals" на территории Северной Америки, а теперь я с нетерпением жду полномасштабного сотрудничества по выпуску моего сольника".



В ближайшее время гитарист отправляется в турне по США с Vinnie Moore.









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