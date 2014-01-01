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*Gus G.*



23 ноя 2017 : 		 Новый альбом GUS G. выйдет в апреле

29 апр 2017 : 		 GUS G. о возвращении ZAKK WYLDE в группу OZZY OSBOURNE

27 дек 2016 : 		 GUS G. надеется отстаться с OZZY OSBOURNE

31 авг 2016 : 		 Новое видео GUS G.

24 авг 2016 : 		 Обучающие видео от GUS G.

16 авг 2016 : 		 Обучающие видео от GUS G.

12 авг 2016 : 		 Обучающее видео от GUS G.

9 авг 2016 : 		 GUS G. учит играть "Burn"

3 май 2016 : 		 GUS G. исполнил тему из "Игры престолов"

24 апр 2016 : 		 GUS G. не жалуется на текущее состояние музыкальной индустрии

19 апр 2016 : 		 Видео с выступления GUS G.

17 апр 2016 : 		 GUS G. очень рад тому, что поработал с OZZY OSBOURNE

21 фев 2016 : 		 Видео с выступления GUS G.

25 ноя 2015 : 		 Вокалистка AMARANTHE в новом видео GUS G.

13 ноя 2015 : 		 GUS G.: «В индустрии больше нет денег»

27 сен 2015 : 		 Видео с выступления GUS G.

24 июл 2015 : 		 Новое видео GUS G.

18 июл 2015 : 		 Новая песня GUS G.

17 июн 2015 : 		 Видео с текстом от GUS G.

28 май 2015 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома GUS G.

12 май 2015 : 		 Название нового альбома GUS G.

6 мар 2015 : 		 GUS G. и JEFF SCOTT SOTO исполняют песню OZZY

24 фев 2015 : 		 GUS G. планирует запись нового сольного альбома

24 ноя 2014 : 		 GUS G. полагает, что OZZY OSBOURNE будет выступать «до восьмидесяти лет»

7 ноя 2014 : 		 Новое видео GUS G.

17 окт 2014 : 		 GUS G. вместе с JEFF SCOTT SOTO открыл тур

6 окт 2014 : 		 GUS G., MATS LEVÉN в акустике

27 сен 2014 : 		 Расширенная версия сольного альбома GUS G. в ноябре

1 авг 2014 : 		 Новое видео GUS G.

17 июл 2014 : 		 Обучающее видео от GUS G.

30 май 2014 : 		 В туровом автобусе с GUS G.

18 май 2014 : 		 Видео с выступления GUS G.

11 мар 2014 : 		 Видео с выступления GUS G.

6 мар 2014 : 		 Новое видео GUS G.

12 фев 2014 : 		 EPK от GUS G.

10 фев 2014 : 		 GUS G. представил новый материал

22 янв 2014 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома GUS G.

14 янв 2014 : 		 Видео гитариста FIREWIND

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|||| 23 ноя 2017

Новый альбом GUS G. выйдет в апреле

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Бывший гитарист Ozzy Osbourne'а Gus G. подписал контракт на выпуск сольного альбома с лейблом AFM Records. Новая студийная работа увидит свет в апреле 2018 года.

По словам музыканта: “Я очень рад подтвердить, что я подписал контракт на выпуск своих сольных записей по всему миру с одним из ведущих европейских рекорд-лейблом AFM Records! По моему мнению, AFM - одна из немногих компаний, которые уделяют внимание развитию конкретного артиста, команда лейбла по настоящему увлечена тем, что делает, у нее всегда есть свежие и прекрасные идеи. Мы уже успели поработать над альбомом Firewind "Immortals" на территории Северной Америки, а теперь я с нетерпением жду полномасштабного сотрудничества по выпуску моего сольника".

В ближайшее время гитарист отправляется в турне по США с Vinnie Moore.

GUS G. Signs With AFM Records; New Album Due In April; North American Tour With VINNIE MOORE Kicks Off Next Week



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