26 ноя 2017



У TNT новый вокалист TNT взяли нового вокалиста вместо ушедшего в прошлом месяце из группы Tony Harnell'а. Им стал испанец Baol Bardot Bulsara, чей дебют состоялся 22 ноября в Oslo (Норвегия), где группа выступала на разогреве у SCORPIONS. Видеозаписи этого шоу доступны для просмотра ниже.



Заявление группы: «Это новая глава в истории TNT, и мы приветствуем Baol Bardot Bulsara в качестве нашего нового вокалиста. Благодарим всех слушателей, которые тепло приняли его на концерте в Oslo Spektrum в прошлую среду и поддержали нас. С нетерпением ждём следующего года, который принесёт нам очередные концерты и новый альбом!»



Комментарии Baol'а: «Я испытываю чувство огромной радости и благодарности, оказавшись частью TNT. Мои мечты исполнились, ведь я с ранней юности был поклонником этой группы, я вырос под её музыку. Я бы назвал это своеобразной кармой. Мне очень приятно, что меня хорошо приняла публика на площадке и в социальных сетях».



















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