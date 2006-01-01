У TNT новый вокалист

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*TNT*



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29 авг 2016 : 		 TNT готовы к студийной работе

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14 янв 2015 : 		 Бывший вокалист TNT и гитарист DEVICE в акустике

5 янв 2015 : 		 TNT не планируют прекращать деятельность

4 янв 2015 : 		 TONY HARNELL опять ушёл из TNT

30 ноя 2014 : 		 TNT сочиняют песни для нового альбома

24 авг 2014 : 		 Концертный релиз TNT выйдет в сентябре

4 авг 2014 : 		 Гитарист TNT: «До 1980-го рок был лучше»

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2 июл 2014 : 		 Вокалисту SHY/Ex-TNT предстоит новая операция

21 мар 2014 : 		 Профессиональное видео с выступления TNT

29 янв 2014 : 		 Видео с выступления TNT

19 янв 2014 : 		 TONY HARNELL в TNT: видео с первого выступления

19 дек 2013 : 		 Обложка и трек-лист нового DVD TNT

14 дек 2013 : 		 TNT выпустили DVD с юбилейным шоу

9 дек 2013 : 		 TNT с TONY HARNELL'ом готовы к туру

18 окт 2013 : 		 TONY HARNELL официально вернулся в TNT

12 авг 2013 : 		 TONY MILLS об уходе из TNT

5 авг 2013 : 		 TONY HARNELL: «Говорить о реюнионе TNT преждевременно»

4 мар 2013 : 		 SID RINGSBY вернулся в TNT

28 янв 2013 : 		 TNT продают новый трек

10 янв 2013 : 		 Вокалист TNT работает над сольным альбомом

18 дек 2012 : 		 Из TNT ушел басист

6 июн 2012 : 		 TONY HARNELL присоединился к TNT на юбилейном концерте

30 апр 2012 : 		 TONY HARNELL присоединится к TNT на юбилейном концерте?

22 сен 2011 : 		 TNT сняли концерт на DVD

3 май 2011 : 		 Новое видео TNT

28 апр 2011 : 		 Умер клавишник TNT

16 янв 2011 : 		 Трейлер нового альбома TNT

12 ноя 2010 : 		 Семплы с нового альбома TNT

10 ноя 2010 : 		 Новый альбом TNT выйдет в декабре

30 авг 2010 : 		 Вокалист TNT перенес сердечный приступ

6 сен 2008 : 		 Семплы с нового альбома TNT

9 авг 2008 : 		 Новый альбом TNT

17 ноя 2006 : 		 Обнародованы названия некоторых треков нового альбома TNT

10 ноя 2006 : 		 Последние новости от TNT

18 авг 2006 : 		 Концертный DVD от TNT "Live In Madrid" выйдет в сентябре

17 май 2006 : 		 TNT нашли нового фронтмена

9 апр 2006 : 		 Tony Harnell покинул TNT

23 сен 2002 : 		 TNT засели в студию

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|||| 26 ноя 2017

У TNT новый вокалист

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TNT взяли нового вокалиста вместо ушедшего в прошлом месяце из группы Tony Harnell'а. Им стал испанец Baol Bardot Bulsara, чей дебют состоялся 22 ноября в Oslo (Норвегия), где группа выступала на разогреве у SCORPIONS. Видеозаписи этого шоу доступны для просмотра ниже.

Заявление группы: «Это новая глава в истории TNT, и мы приветствуем Baol Bardot Bulsara в качестве нашего нового вокалиста. Благодарим всех слушателей, которые тепло приняли его на концерте в Oslo Spektrum в прошлую среду и поддержали нас. С нетерпением ждём следующего года, который принесёт нам очередные концерты и новый альбом!»

Комментарии Baol'а: «Я испытываю чувство огромной радости и благодарности, оказавшись частью TNT. Мои мечты исполнились, ведь я с ранней юности был поклонником этой группы, я вырос под её музыку. Я бы назвал это своеобразной кармой. Мне очень приятно, что меня хорошо приняла публика на площадке и в социальных сетях».

TNT Recruits Spanish Singer BAOL BARDOT BULSARA (Video)








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КомментарииСкрыть/показать 3 )

timekiller61
26 ноя 2017, 16:09		Bulsara-прям как Фредди Меркьюри-седьмая вода на киселе-родич типа дальний?

alexprogman
26 ноя 2017, 16:31		Офигеть какой у разогрева почти чистый кристальный звук!

Tom Sawyer
26 ноя 2017, 22:57		У парня тотальные проблемы с интонированием. Мимо нот ху*рит безбожно!


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